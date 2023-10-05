نائب وزير الخارجية بحث مع وكيلة الخارجية الإيطالية توطيد العلاقات الثنائية

(MENAFN
- Al-Anbaa) استقبل نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد وكيلة وزارة الخارجيـــــة في الجمهوريـة الإيطاليـــة الصديقة ماريا تريبودي والوفد المرافق لها بمناسبة زيارتها للبلاد، حيث تم بحث سبل توطيد العلاقات الثنائية في كل المجالات والقضايا محل الاهتمام المشترك.
كما التقى نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد منسق الأمم المتحدة لمبادرة البحر الأسود عبدالله دشتي، وذلك بمناسبة زيارته للكويت.
MENAFN05102023000130011022ID1107193217
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.