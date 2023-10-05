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نائب وزير الخارجية بحث مع وكيلة الخارجية الإيطالية توطيد العلاقات الثنائية

10/5/2023 2:00:53 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) استقبل نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد وكيلة وزارة الخارجيـــــة في الجمهوريـة الإيطاليـــة الصديقة ماريا تريبودي والوفد المرافق لها بمناسبة زيارتها للبلاد، حيث تم بحث سبل توطيد العلاقات الثنائية في كل المجالات والقضايا محل الاهتمام المشترك.
كما التقى نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد منسق الأمم المتحدة لمبادرة البحر الأسود عبدالله دشتي، وذلك بمناسبة زيارته للكويت.

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