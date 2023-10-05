التجارة تغلق مصنع عوادم سيارات
التاريخ
10/5/2023 2:00:52 AM
(MENAFN
- Al-Anbaa) عاطف رمضان
قام مفتشون في إدارة الرقابة التجارية بوزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع وزارة الداخلية (الفحص الفني بإدارة المرور)، بإغلاق مصنع في الشويخ يقوم بتصنيع أنظمة العوادم الرياضية التي تصدر أصواتا مزعجة مما يعد مخالفة للقانون، والتي ضبط منها أكثر من 100 قطعة مصنعة وجاهزة لبيعها في الأسواق المحلية. هذا، وتم إعداد محضر ضبط للمصنع المخالف، وجار إحالته إلى النيابة التجارية.
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