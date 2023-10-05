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التجارة تغلق مصنع عوادم سيارات

10/5/2023 2:00:52 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
قام مفتشون في إدارة الرقابة التجارية بوزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع وزارة الداخلية (الفحص الفني بإدارة المرور)، بإغلاق مصنع في الشويخ يقوم بتصنيع أنظمة العوادم الرياضية التي تصدر أصواتا مزعجة مما يعد مخالفة للقانون، والتي ضبط منها أكثر من 100 قطعة مصنعة وجاهزة لبيعها في الأسواق المحلية. هذا، وتم إعداد محضر ضبط للمصنع المخالف، وجار إحالته إلى النيابة التجارية.

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