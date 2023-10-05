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السكنية مستمرة في توزيع بطاقات احتياط الدفعة الثانية بـجنوب سعد العبدالله

10/5/2023 2:00:52 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
قالت المؤسسة العامة للرعاية السكنية إنها مستمرة في توزيع بطاقات الاحتياط لمشروع جنوب مدينة سعد العبدالله للدفعة الثانية عشرة من الضاحية الثالثة اليوم الخميس، مشيرة إلى ان الأولوية ستكون للمخصص لهم حتى 30/4/2006.

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