السكنية مستمرة في توزيع بطاقات احتياط الدفعة الثانية بـجنوب سعد العبدالله
التاريخ
10/5/2023 2:00:52 AM
(MENAFN
- Al-Anbaa) عاطف رمضان
قالت المؤسسة العامة للرعاية السكنية إنها مستمرة في توزيع بطاقات الاحتياط لمشروع جنوب مدينة سعد العبدالله للدفعة الثانية عشرة من الضاحية الثالثة اليوم الخميس، مشيرة إلى ان الأولوية ستكون للمخصص لهم حتى 30/4/2006.
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