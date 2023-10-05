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العتيبي تطوير شروط التوظيف في النفط يسهم في استقطاب المزيد من المهندسين

10/5/2023 2:00:52 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) وجّه أمين سر جمعية المهندسين م.فهد العتيبي، الشكر إلى نائب رئيس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار د.سعد البراك على دعمه للشباب الكويتي عموما والمهندسين خاصــــة، لافتا إلى إلغاء الكثير من الشروط التعجيزية للتقديم على العمل بالقطاع النفطي والتي أحبطت سابقا آمال الكثير من الشباب الكويتيين للعمل في هذا القطاع الحيوي.
وقال العتيبي بمناسبة الإعلان الجديد لإتاحة المجال للتقدم بالعمل في القطاع النفطي: إن قرار الوزير البراك أعاد الأمل للكثير للتقديم والحصول على الوظيفة، لافتا الى تطوير شروط التقدم التي تضمنها الإعلان الأخير لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة، مؤكدا أن استمرار النهج الجديد المتبع في مؤسسة البترول وشركاتها لاستقطاب أكبر عدد من المهندسين الكويتيين للعمل فيها سيسهم في الحد من الاعتماد على العمالة غير الكويتية ودعم تعديل التركيبة السكانية، مضيفا أن القرارات تستحق منا الإشادة إزاء تطوير استقطاب المهندسين للعمل في هذا القطاع وقراره السابق بالتوجيه لقبول كل مجتازي الاختبارات للعمل في عقود المؤسسة وشركاتها التابعة.
وأوضح: إن تطوير سياسة الإعلان عن الوظائف وتحديث شروط التقديم التي شهدناها في الإعلان الأخير للمؤسسة أثلجت صدورنا، وستفتح مزيدا من مجالات العمل والتنافس على الوظائف في القطاع البترولي عموما، مشيرا إلى أن السماح في الإعلان الأخير لمن لم يجتازون الاختبارات بالتقدم مرة أخرى في 22 أكتوبر، واستثنائهم من شرط العمر لأصحاب التخصصات المعلن عنها سيسهم بلا شك في منح المهندسين مزيدا من فرص العمل في القطاع النفطي، متمنيا فتح مجالات أوسع لعمل المهندسين.
وأعرب عن الأمل في أن تكون هناك فرص عمل متاحة أيضا لأصحاب الخبرات للاستفادة من خبراتهم، مضيفا أن باب العمل في العقود وتطويره سيسهم في تعزيز تعديل التركيبة السكانية الذي تطمح له الحكومة وتعمل على تحقيقها.

MENAFN05102023000130011022ID1107193214

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