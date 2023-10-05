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المزين لـ الأنباء 10600 سجلوا لأداء فريضة الحج حتى الآن

10/5/2023 2:00:52 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة أبو السعود
نظمت إدارة شؤون الحج والعمرة بوزارة الأوقاف ورشة عمل لأصحاب الحملات والجمهور الراغبين في اداء فريضة الحج هذا العام.
واعلن مدير ادارة الحج سطـــام المزيـــن لـ «الأنباء» عن ان عدد من سجلوا عبر منصة وزارة الاوقاف لأداء فريضة الحج منذ بداية فتح باب التسجيل اول اكتوبر حتى الآن بلغ 10600 مسجل من المواطنين وغير محددي الجنسية.
وأوضح ان الادارة تلقت اكثر من 9800 استفسار منذ بداية التسجيل حتى الآن من الراغبين في اداء فريضة الحج وتم الرد عليها.
واشار المزين إلى ان عملية تسجيل الراغبين في اداء فريضة الحج من خلال منصة وزارة الاوقاف مستمرة حتى يوم 10 نوفمبر المقبل.
ولفت إلى ان ورشة العمل التي انطلقت امس وتستمر حتى اليوم الخميس ركزت على شرح طريقة التسجيل والشرائح المستهدفة والشروط العامة وعملية التحويل من حملة الى اخرى وغيرها.

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