هيئة القصر نظمت محاضرة حول الإسعافات الأولية

(MENAFN
- Al-Anbaa) ليلى الشافعي
برعاية مدير عام الهيئة العامة لشؤون القُصر م.حمد البرجس، نظمت الهيئة بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر محاضرة عن الإسعافات الأولية بحضور عدد من كوادرها وموظفيها.
وقالت الهيئة في بيان صحافي إن تنظيم المحاضرة يأتي في إطار مسؤولية الهيئة الاجتماعية وحرصها على المساهمة في التوعية بالقضايا والأنشطة المهمة للمجتمع حرصا من الهيئة على أهمية نشر ثقافة الإسعافات الأولية وإكساب كوادرها المهارات الأساسية للسلامة.
وأكد البيان أهمية الإسعافات الأولية في إنقاذ الأرواح وتقديم العناية الطبية الفورية الضرورية، بغرض الوصول بالمريض إلى أفضل وضع صحي ممكن بأدوات أو مهارات علاجية بسيطة إلى وقت وصول المساعدة الطبية الكاملة، وتضمنت المحاضرة التعريف بمبادئ الإسعافات الأولية، والإجراءات الوقائية الواجب اتباعها في حال وقوع الحوادث بالإضافة إلى الشرح والتطبيق العملي لتوضيح آلية تطبيق الإسعافات الأولية في مختلف المواقف.
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