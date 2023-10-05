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هيئة القصر نظمت محاضرة حول الإسعافات الأولية

10/5/2023 2:00:52 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) ليلى الشافعي
برعاية مدير عام الهيئة العامة لشؤون القُصر م.حمد البرجس، نظمت الهيئة بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر محاضرة عن الإسعافات الأولية بحضور عدد من كوادرها وموظفيها.
وقالت الهيئة في بيان صحافي إن تنظيم المحاضرة يأتي في إطار مسؤولية الهيئة الاجتماعية وحرصها على المساهمة في التوعية بالقضايا والأنشطة المهمة للمجتمع حرصا من الهيئة على أهمية نشر ثقافة الإسعافات الأولية وإكساب كوادرها المهارات الأساسية للسلامة.
وأكد البيان أهمية الإسعافات الأولية في إنقاذ الأرواح وتقديم العناية الطبية الفورية الضرورية، بغرض الوصول بالمريض إلى أفضل وضع صحي ممكن بأدوات أو مهارات علاجية بسيطة إلى وقت وصول المساعدة الطبية الكاملة، وتضمنت المحاضرة التعريف بمبادئ الإسعافات الأولية، والإجراءات الوقائية الواجب اتباعها في حال وقوع الحوادث بالإضافة إلى الشرح والتطبيق العملي لتوضيح آلية تطبيق الإسعافات الأولية في مختلف المواقف.

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