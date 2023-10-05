النجاة الخيرية تطلق حملة إبصار السابعة يوم الجمعة

(MENAFN
- Al-Anbaa) قال رئيس قطاعي الموارد والعلاقات العامة والإعلام والموارد والبرامج والمشاريع بجمعية النجاة الخيرية عبدالله الشهاب ان الجمعية تعتزم إطلاق حملة إبصار السابعة يوم الجمعة بالتزامن مع اليوم العالمي للإبصار خلال شهر أكتوبر، موضحا ان الحملة من أهدافها إنشاء مركز صحي دائم متخصص في عمليات العيون باليمن.
وأضاف الشهاب: نهدف كذلك الى إجراء قرابة 4 آلاف عملية عيون في تسع دول حول العالم وهي اليمن، تشاد، النيجر، مصر، الصومال، سريلانكا، كمبوديا، بنغلاديش، الهند، داعيا الجميع إلى العمل معا ومؤازرة هذه الحملة للتخفيف من معاناة المرضى، حيث ان طموحنا يهدف من وراء الحملة إلى علاج 100 ألف مريض في هذه الدول.
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