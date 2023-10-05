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النجاة الخيرية تطلق حملة إبصار السابعة يوم الجمعة

10/5/2023 2:00:52 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال رئيس قطاعي الموارد والعلاقات العامة والإعلام والموارد والبرامج والمشاريع بجمعية النجاة الخيرية عبدالله الشهاب ان الجمعية تعتزم إطلاق حملة إبصار السابعة يوم الجمعة بالتزامن مع اليوم العالمي للإبصار خلال شهر أكتوبر، موضحا ان الحملة من أهدافها إنشاء مركز صحي دائم متخصص في عمليات العيون باليمن.
وأضاف الشهاب: نهدف كذلك الى إجراء قرابة 4 آلاف عملية عيون في تسع دول حول العالم وهي اليمن، تشاد، النيجر، مصر، الصومال، سريلانكا، كمبوديا، بنغلاديش، الهند، داعيا الجميع إلى العمل معا ومؤازرة هذه الحملة للتخفيف من معاناة المرضى، حيث ان طموحنا يهدف من وراء الحملة إلى علاج 100 ألف مريض في هذه الدول.

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