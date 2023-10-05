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السفير الإماراتي ندرة المياه مشكلة واسعة الانتشار وتؤثر في الأفراد والمجتمعات حول العالم

10/5/2023 2:00:52 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة دياب
ضمن سلسلة الإفطار الحضري - حديث المدينة، نظمت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى البلاد، وبالتعاون مع بعثة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وبمشاركة كل من السفارة الإسبانية، وسفارة جزر القمر والاتحاد الأوروبي جلسة نقاشية عنوانها «الطريق إلى دولة الإمارات COP28». وقد تحدث السفير د.مطر حامد النيادي عن الورقة التي وزعتها دولة الإمارات حول التهديد الملح والكامن لندرة المياه العالمية والذي يعد تهديدا خفيا لأمن وازدهار العالم، حيث تعد ندرة المياه اليوم مشكلة واسعة الانتشار وتؤثر على الأفراد والمجتمعات حول العالم. وقد أظهرت مقاييس معينة لندرة المياه ان حوالي 4 مليارات شخص حاليا يعانون من نقص المياه لمدة شهر على الأقل في السنة. ومن المتوقع ان يتفاقم هذا الوضع في السنوات المقبلة.
وقد أشار السفير النيادي في كلمته إلى أهمية وضع تحدي ندرة المياه ضمن أولويات الأجندة العالمية وتعزيز الجهود الدولية وتوفير الموارد المالية للتغلب على هذا التحدي العالمي. كما تطرق إلى قمة المناخ cop28 وعزم رئاسة المؤتمر على التركيز لجعل هذه القمة مؤتمرا للتنفيذ وليس مؤتمرا للتعهدات، مشيرا إلى أهمية التركيز على خفض الانبعاث من مختلف القطاعات، وأن الجميع يجب أن يكون جزءا من جهود خفض الانبعاثات مع أهمية التركيز على آليات التمويل المناخي وإشراك الجميع في جهود الحد من التغير المناخي، حيث حان الوقت لتحرك عالمي وتوفير الاستثمارات اللازمة وتعزيز الابتكار وجهود البحث والتطوير.
واختتــــم النيـــادي مشاركته بالتأكيد على أهمية تضافر الجهود وخفض تكاليف التقنيات التي تسهم في خفــض الانبعاثات، منوها كذلك إلى تحالف القرم من أجل المناخ الذي أعلنته دولة الإمارات مع جمهورية إندونيسيا بهدف زيادة المساحات المزروعة من أشجار القرم لدورها الكبير في خفض الانبعاثات.

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