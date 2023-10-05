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مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى وينظمون مسيرة في القدس المحتلة

10/5/2023 2:00:52 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) اقتحم مئات المستوطنون المتطرفون أمس المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة، بالتزامن مع تنظيمهم مسيرة استيطانية في البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة ضمن «الأعياد اليهودية».
وانتشرت قوات الاحتلال في منطقتي باب الأسباط وباب حطة بالقدس القديمة، وأدى عشرات المستوطنين طقوسا تلمودية عند باب القطانين أحد ابواب المسجد الأقصى المبارك، تزامنا مع تواجد العشرات منهم في المنطقة.
وتجولت مجموعات كبيرة من المستوطنين في أزقة البلدة القديمة من القدس المحتلة، وأدت طقوسا تلمودية عند أبواب المسجد الأقصى، وتحديدا عند بابي السلسلة والقطانين.
وفرضت سلطات الاحتلال بالتزامن مع عيد «العرش» اليهودي، قيودا على دخول الفلسطينيين الوافدين من القدس وأراضي الـ48، ودققت في هوياتهم واحتجزت بعضها عند بواباته الخارجية.
من جهة اخرى، اقتحمت قوات الاحتلال بمشاركة الوزير المتطرف بن غفير، معتقل (جلبوع)، مستخدمة القنابل الصوتية، وشرعت بعمليات تفتيش واسعة لزنازين الأسرى، وسط حالة من التوتر الشديد.
وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان إن إدارة سجون الاحتلال تواصل التصعيد من عدوانها على الأسرى، عبر عمليات الاقتحام لأقسام الأسرى، وعمليات النقل الجماعية، وهذا الاقتحام الثالث الذي تنفذه خلال أسبوع، بعد عملية الاقتحام التي جرت لقسم (5) في سجن (ريمون) إلى جانب عملية النقل الجماعية التي نفذت بحقهم، كما جرى اقتحام سابق لأقسام الأسرى في سجن (جلبوع)، ليكون بذلك الاقتحام الثاني لنفس السجن خلال أسبوع واحد.
وبين نادي الأسير، أن كافة المعطيات الراهنة في السجون، تنذر باحتمالية كبيرة، لتصاعد المواجهة مع إدارة السجون، لاسيما مع تصاعد عمليات الاقتحام، وعمليات النقل الجماعية، وفرض إجراءات تنكيلية بحق الأسرى، في محاولة جديدة منها لفرض واقع جديد في السجون، واستهداف أي حالة من الاستقرار يحاول الأسرى خلقها عبر النضال والمواجهة.
ولفت إلى أن إدارة السجون ومنذ مطلع العام الحالي، نفذت عمليات نقل جماعية، واستهدفت فيها بشكل أساس الأسرى من ذوي الأحكام الكبيرة.

MENAFN05102023000130011022ID1107193207

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