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السيدة الأولى الفرنسية السابقة كارلا بروني مصابة بسرطان الثدي وتنصح بالكشف المبكر

10/5/2023 2:00:51 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) كشفت المغنية وعارضة الأزياء الفرنسية كارلا بروني أمس، أنها تكافح منذ سنوات جراء إصابتها بسرطان الثدي. ودعت النساء عبر منشور على إنستغرام، إلى إجراء فحوص منتظمة.
واستخدمت السيدة الأولى الفرنسية السابقة، المتزوجة من الرئيس السابق نيكولا ساركوزي، لافتات ورقية استعرضتها الواحدة تلو الأخرى، كتب عليها «قبل 4 سنوات شخصت إصابتي بسرطان الثدي».
ولفتت إلى أنها خضعت لعملية جراحية وعلاج إشعاعي وعلاج هرموني.
وأضافت: «كنت محظوظة: السرطان لم يكن عدوانيا بعد»، عازية ذلك إلى الكشف المبكر عن الإصابة نظرا إلى أنها كانت تجري فحوصا لسرطان الثدي في اليوم نفسه من كل عام.
وأوضحت بروني، أنها ترددت طويلا في الحديث عن وضعها الصحي، لكنها أرادت تشجيع النساء على إجراء فحوص منتظمة كجزء من شهر التوعية بسرطان الثدي.
وتابعت: «لولا هذه الفحوص لما كان لدي ثدي أيسر اليوم».

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