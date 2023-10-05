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ماكرون يسعى لتوسيع نطاق الاستفتاء دون المس بروح الدستور الفرنسي

10/5/2023 2:00:51 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون امس انه يريد توسيع نطاق الاستفتاء ليشمل موضوعات مثل الهجرة، وفتح «مرحلة جديدة من اللامركزية»، من دون المساس بروح دستور الجمهورية الخامسة.
وأكد في كلمة ألقاها أمام المجلس الدستوري بمناسبة الذكرى الخامسة والستين لإقرار الدستور «لا يجب مراجعة الدستور تحت تأثير العاطفة».
ودافع ماكرون باستفاضة عن النص الصادر في 4 أكتوبر 1958 في خضم الأزمة المرتبطة بحرب الجزائر.
وقدر أن هذا الدستور «أصبح الأكثر استقرارا في تاريخنا كله»، لأنه «يغلق الباب أمام البحث عن نظام جيد» الذي بدأ مع «الثورة الفرنسية».
وأكد إيمانويل ماكرون أن «الحفاظ على الدستور لا يعني جعله جامدا»، مشيرا إلى التعديلات الدستورية التي يمهد لها الطريق، فيما يتعلق بوضع كاليدونيا الجديدة وكورسيكا.
والتزم بتغيير النص الدستوري للاعتراف بشكل أفضل «بجميع أقاليمنا فيما وراء البحار» إذا «ظهر إجماع في هذا الاتجاه».
وأضاف «يحتاج تقسيمنا الإقليمي برمته إلى إعادة التفكير»، واعدا مرة أخرى «بمرحلة جديدة من اللامركزية».
كما أكد الرئيس الفرنسي إعادة فتح النقاش الذي ولد من «اجتماعات سان دوني» التي نظمها في نهاية أغسطس مع قادة الأحزاب.
وسينظم اجتماعا آخر في نهاية أكتوبر لمحاولة تجاوز الانقسامات التي أحبطت محاولاته لمراجعة الدستور منذ العام 2017.
وفي حين ترغب عدة قوى سياسية في توسيع نطاق الاستفتاء، المحدد بالمادة 11 من الدستور، أكد أنه يريد «إكمال» هذا «المشروع»، دون أن يذكر موضوع الهجرة مباشرة.
لكنه حذر من أن مثل هذا التوسيع لا ينبغي أن «يسمح لأحد بالتنصل من قواعد سيادة القانون»، مشددا على ضرورة «عدم المساس بحق اللجوء»، في رد على اليمين واليمين المتطرف الداعين إلى عدم تطبيق القانون الأوروبي في مسائل الهجرة.

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