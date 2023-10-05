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فيرغيس أول رئيس أسود لمجلس العموم في تاريخ كندا وكينيو أول رئيس وزراء من السكان الأصليين لمقاطعة محلية

10/5/2023 2:00:51 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) انتخب النواب الكنديون غريغ فيرغيس رئيسا لمجلس العموم، ليصبح بذلك أول رجل أسود في تاريخ بلاده يتبوأ هذا المنصب الذي شغر باستقالة أنتوني روتا إثر تكريمه محاربا قديما تبين لاحقا انه كان على الأرجح عنصر أمن نازيا.
وفي كلمة أمام مجلس العموم بعد انتخابه على رأس هذه المؤسسة، قال النائب الليبرالي إنه «لشرف عظيم» أن يتبوأ هذا المنصب.
وأضاف أن مجلس العموم هو «المكان الذي يمكن أن نجري فيه نقاشات حماسية، لكنها نقاشات حماسية ومحترمة» في آن معا، مؤكدا أنه سيسعى لإظهار أن «السياسة مهنة نبيلة».
وتتمثل مهمة فيرغيس، بصفته رئيسا لمجلس العموم، بإدارة المناقشات وإنفاذ القواعد مع الحفاظ على حياده وعدم التصويت إلا في حالة تعادل الأصوات.
وعملا بالتقليد، رافق فيرغيس أثناء توجهه إلى كرسي رئاسة المجلس لتسلم مهام منصبه الجديد كل من رئيس الوزراء جاستن ترودو وزعيم المعارضة بيار بولييفر.
وهنأ ترودو بحرارة فيرغيس على منصبه الجديد، مشيرا إلى أنه «أول كندي أسود يصبح رئيسا لهذا المجلس».
وأضاف رئيس الوزراء أن فيرغيس «مصدر إلهام لجميع الكنديين، وخاصة للأجيال الشابة التي ترغب في الانخراط في السياسة».
من جهته، قال مجلس العموم في بيان إن رئيسه الجديد «منخرط جدا في مجتمع السود»، مذكرا بأنه انتخب نائبا للمرة الأولى في 2015 وأسس وشارك لمدة ست سنوات في رئاسة تجمع البرلمانيين السود.
إلى ذلك، دخلت مقاطعة مانيتوبا في وسط كندا التاريخ مع انتخاب واب كينيو رئيسا للوزراء، ما جعله أول سياسي من السكان الأصليين ينتخب على رأس حكومة محلية.
وقال كينيو أمام أنصاره المتحمسين المتجمعين في وينيبيغ «إنه نصر كبير لنا جميعا في مانيتوبا».
وأضاف «لقد فعلت مانيتوبا شيئا أكثر تقدمية من أي من هذه المدن الكبرى» التي «تنظر إلينا بازدراء» قبل أن يشجع الشباب بكلمات والده الملهمة التي قالها والده بلغة أوجيبوي، وهي لغة السكان الأصليين «حددوا هدفا، وأحلامكم ستصبح حقيقة».
وحيا رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو هذا «الانتصار التاريخي للشعوب الأصلية».
وقال للصحافيين امس «ستكون فرصة للعمل مع رئيس وزراء تقدمي آخر عبر البلاد».
في كندا، تشكل شعوب السكان الأصليين ثلاث مجموعات منفصلة شعوب الأمم الأولى والإنويت والميتي وهم أشخاص من أصول أصلية وأوروبية.

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