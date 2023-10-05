الإمارات إقبال لافت من الناخبين على التصويت المبكر لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي

(MENAFN
- Al-Anbaa) شهدت مرحلة التصويت المبكر لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي التي تستمر حتى 7 الجاري في جميع المراكز الانتخابية على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة إقبالا لافتا من الناخبين للمشاركة في هذا الحدث الوطني المهم.
وقد ساهمت أنظمة التصويت المحدثة التي اعتمدتها اللجنة الوطنية للانتخابات في تسهيل المشاركة في عملية التصويت، وأحاطت الناخب بحرية وسرية كاملة لدى تصويته لأي مرشح.
وأكد الناخبون في مختلف إمارات الدولة أكدوا على الانسيابية والسهولة التي ساهمت في أداء واجبهم الوطني، ووجهوا الشكر والتقدير للحكومة الرشيدة واللجنة الوطنية للانتخابات على جهودهم المقدرة لإنجاح هذا العرس الوطني، مؤكدين أهمية المشاركة في هذا الحدث الوطني.
وأشادوا، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) على هامش انطلاق اليوم الأول للتصويت المبكر، بسهولة الإجراءات التنظيمية مؤكدين أن متوسط مدة التصويت تستغرق من ثلاث إلى خمس دقائق كحد أقصى، وذلك بفضل وضوح الإجراءات وتعاون فريق العمل القائم في المراكز الانتخابية.
وأشاروا إلى خطوات الإجراءات للإدلاء بأصواتهم بدءا من الفيديو التعريفي الذي ساهم في تسهيل الإجراءات ومعرفة كافة الخطوات بتخصيص أقسام للرجال والنساء.
ولفتوا إلى توفير العديد من الشاشات التي تعزز تسريع العملية الانتخابية التي تستغرق حوالي ثلاث دقائق، مثنيا على تعاون العاملين في المراكز الانتخابية في توضيح الإرشادات حول طريقة الانتخاب.
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