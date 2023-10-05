Thursday, 05 October 2023 10:43 GMT

الإمارات إقبال لافت من الناخبين على التصويت المبكر لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي

10/5/2023 2:00:51 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) شهدت مرحلة التصويت المبكر لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي التي تستمر حتى 7 الجاري في جميع المراكز الانتخابية على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة إقبالا لافتا من الناخبين للمشاركة في هذا الحدث الوطني المهم.
وقد ساهمت أنظمة التصويت المحدثة التي اعتمدتها اللجنة الوطنية للانتخابات في تسهيل المشاركة في عملية التصويت، وأحاطت الناخب بحرية وسرية كاملة لدى تصويته لأي مرشح.
وأكد الناخبون في مختلف إمارات الدولة أكدوا على الانسيابية والسهولة التي ساهمت في أداء واجبهم الوطني، ووجهوا الشكر والتقدير للحكومة الرشيدة واللجنة الوطنية للانتخابات على جهودهم المقدرة لإنجاح هذا العرس الوطني، مؤكدين أهمية المشاركة في هذا الحدث الوطني.
وأشادوا، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) على هامش انطلاق اليوم الأول للتصويت المبكر، بسهولة الإجراءات التنظيمية مؤكدين أن متوسط مدة التصويت تستغرق من ثلاث إلى خمس دقائق كحد أقصى، وذلك بفضل وضوح الإجراءات وتعاون فريق العمل القائم في المراكز الانتخابية.
وأشاروا إلى خطوات الإجراءات للإدلاء بأصواتهم بدءا من الفيديو التعريفي الذي ساهم في تسهيل الإجراءات ومعرفة كافة الخطوات بتخصيص أقسام للرجال والنساء.
ولفتوا إلى توفير العديد من الشاشات التي تعزز تسريع العملية الانتخابية التي تستغرق حوالي ثلاث دقائق، مثنيا على تعاون العاملين في المراكز الانتخابية في توضيح الإرشادات حول طريقة الانتخاب.

MENAFN05102023000130011022ID1107193203

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث