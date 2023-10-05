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أوروبا تتوصل لاتفاق الفرصة الأخيرة حول الهجرة واللجوء في وقت الأزمات

10/5/2023 2:00:51 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) توصل مبعوثو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق بشأن تقاسم مهمة رعاية اللاجئين والمهاجرين في حالات الأزمات، متغلبين على التحفظات الإيطالية والألمانية، وذلك قبيل انعقاد قمة التكتل المقررة في غرناطة بإسبانيا.
ويهدف الاتفاق إلى تنسيق استجابة مشتركة في حال تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين إلى إحدى دول الاتحاد الأوروبي، كما حدث أثناء أزمة اللاجئين عامي 2015-2016، مما يسمح خاصة بتمديد مدة احتجاز المهاجرين على الحدود الخارجية للتكتل.
وسيتعين الآن التفاوض على هذا الاتفاق الذي أعلنته الرئاسة الإسبانية للتكتل، مع أعضاء البرلمان الأوروبي لاعتماده.
وكان هذا الاجتماع هو «الفرصة الأخيرة» للتوصل إلى اتفاق عشية اجتماع زعماء دول الاتحاد الأوروبي البالغ في غرناطة بإسبانيا حيث من المقرر أن يناقشوا الهجرة غير الشرعية وسط تزايد أعداد الوافدين عبر البحر المتوسط بما يشمل جزيرة لامبيدوزا الإيطالية.
ومن شأن الاتفاق، الذي سيشكل أساس المفاوضات بين الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي، أن يمنح الدول خيارات لتعديل قواعد اللجوء والهجرة في أوقات الأزمات.
وينص الاتفاق على وضع نظام استثنائي أقل حماية لطالبي اللجوء من الإجراءات المعتادة في حال حدوث تدفق «جماعي» و«غير مسبوق» للمهاجرين.
وهو يمدد احتمال احتجاز المهاجرين على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي لمدة قد تصل إلى 40 أسبوعا، ويسمح بإجراء دراسة لطلبات اللجوء بشكل أسرع ومبسط لعدد أكبر من الوافدين (للقادمين من بلدان معدل قبول طلباتهم أقل من 75%)، للتمكن من إعادتهم بسهولة أكبر.
كما ينص على تفعيل سريع لآليات التضامن بين الدول الأعضاء في رعاية اللاجئين، ولاسيما بإعادة توطين طالبي اللجوء أو المساهمة المالية.
ويمكن للدول الأعضاء التي تواجه تدفقات كبيرة من المهاجرين تسريع الإجراءات وطلب مساهمات تضامن من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى فيما يتعلق بنقل طالبي اللجوء أو تلقي مساعدات مالية.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لين على منصة «إكس»: «هذا قرار يغير قواعد اللعبة بحق ويسمح لنا بدفع المفاوضات للأمام».
من جهتها، قالت وزيرة الهجرة السويدية ماريا مالمر ستينرغارد «أنا سعيدة للغاية لأن الدول الأعضاء اتفقت الآن على اللوائح التنظيمية للأزمات، وهو جزء مهم في اتفاق الهجرة واللجوء».
وأضافت «الآن يمكننا المضي قدما في المفاوضات بين المجلس والمفوضية والبرلمان الأوروبي. من المهم تنفيذ الاتفاق لضمان فرض النظام على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي وتقليل التدفقات».

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