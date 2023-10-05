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ترامب يتعهد بالعودة إلى البيت الأبيض لإنهاء الظلام وعزل مكارثي يطلق سباق الترشح على رئاسة مجلس النواب

10/5/2023 2:00:51 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) تعهد الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب بالعودة الى البيت الأبيض و«إنهاء هذه المرحلة المظلمة». واعتبر ترامب لدى مثوله أمام محكمة نيويورك في اليوم الثالث من محاكمته المدنية في قضية الاحتيال التجاري وتضخيم الأصول العقارية، أن ما يحصل ضده مكائد سببها تقدمه على الرئيس جو بايدن في الاستطلاعات.
على صعيد آخر، فتح عزل رئيس مجلس النواب الأميركي كيفن مكارثي من منصبه الباب أمام منافسة غير مسبوقة لخلافته قبل عام من الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة في 2024.
وللمرة الأولى في تاريخه الممتد منذ 234 سنة، صوت مجلس النواب الأميركي بأغلبية 216 صوتا مقابل 210 أصوات لصالح مذكرة طرحها الجناح اليميني في الحزب الجمهوري تنص على اعتبار «منصب رئيس مجلس النواب شاغرا».
وعين النائب الجمهوري عن ولاية نورث كارولاينا، باتريك ماك هنري، رئيسا مؤقتا لمجلس النواب، حتى يتم انتخاب رئيس جديد.
ولاتزال الصورة ضبابية حول هوية خليفة كيفن مكارثي، الذي قال لزملائه الجمهوريين، إنه لن يترشح لمنصب رئيس المجلس مرة أخرى.
وذكر مكارثي للصحافيين، بعد اجتماع مغلق مع مشرعي الحزب الجمهوري عقب التصويت على عزله من منصبه «لن أترشح لمنصب رئيس مجلس النواب مرة أخرى. سأجعل المؤتمر (الجمهوري) يختار شخصا آخر». وتداولت وسائل إعلام أميركية أسماء بعض المرشحين لخلافة مكارثي في رئاسة مجلس النواب، ومن بينهم: ستيف سكاليس، وجيم غوردن، وكيفن هيرن، وتوم إيمير.
وذكرت شبكة «فوكس نيوز» الأميركية، أن النائب الجمهوري في مجلس النواب من لوس أنجليس بولاية كاليفورنيا ستيف سكاليس يسعى للحصول على الدعم للترشح للمنصب.
وأضافت «فوكس نيوز» نقلا عن مصادر وصفتها بـ«المطلعة على الوضع»، أن سكاليس «يجري مكالمات خلف الكواليس، لتعزيز فرص اختياره رئيسا لمجلس النواب.
أما المرشح الثاني لخلافة مكارثي فهو النائب الجمهوري المحافظ من ولاية أوهايو، جيم غوردن، حيث ذكرت مجلة «بوليتيكو» الأميركية، أنه يجري محادثات مع الحلفاء بالحزب حيث يفكر جديا في المنصب.
أما النائب كيفن هيرن، فيقوم بجس النبض لمعرفة ما إذا كان يحظى بالدعم بين مشرعي الحزب الجمهوري وفقا لمجلة «بوليتيكو».
وقد حصل على عدد قليل من الأصوات خلال ترشحه لمنافسة مكارثي، قبل أن ينتصر الأخير في نهاية الأمر.
كذلك طرح اسم النائب عن ولاية مينيسوتا رئيس لجنة المال في مجلس النواب، توم إيمير، كمرشح محتمل لرئاسة مجلس النواب، بحسب صحيفة «واشنطن بوست».

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