التعليم والصحة.. رافعتان للتقدم

نستبشر خيرا مع تطبيق رؤية «كويت جديدة» أن تشمل هذه الحداثة ملفي الصحة والتعليم بمزيد من الاهتمام حتى نصل إلى ما يستحقه هذا الوطن الطيب من التقدم المأمول وتقديم أفضل الخدمات الصحية والتعليمية لأبناء الشعب الكويتي الكريم.

فرغم أهمية الملفات الأخرى مثل الاقتصاد والإسكان والسياحة والترفيه وغيرها، فإن هذين الملفين تحديدا يمثلان رافعة تقوم عليها نهضة أي بلد وتقدمه وازدهاره. إذ ان التعليم يقدم أجيالا تحمل مشعل الحضارة بفكر مستنير وعقل راجح وإمكانات علمية تسهم في الابتكار والإبداع وتنفيذ خطط التنمية على أكمل وجه، فلا تقدم بغير تعليم جيد يوفر الكوادر البشرية القادرة على بناء أسس هذا التقدم والعمل الصحيح من أجل الحفاظ عليه وزيادته، بناء على تفكير عملي مدروس، يتناسب مع ما يشهده العالم من حولنا من تطور تكنولوجي في مختلف المجالات. وهكذا يمكن القول إنه في المدرسة يتم وضع أساس النهضة ثم يتم البناء على هذا الأساس. ومن الممكن في هذا الشأن الاستفادة من خبرات الدول التي تتشابه ظروفها معنا، وليس أقرب لنا من دول مجلس التعاون الخليجي التي يجمعنا معها وحدة الدم والمصير المشترك، وكذلك الثقافة والعادات والتقاليد، بل حتى الظروف المناخية المتشابهة. ومن هذه الدول من لديها خطط تعليمية متميزة أوصلتها إلى ترتيب عالمي متقدم في مجال التعليم.

أما الصحة فإن الاهتمام بها من مستلزمات الازدهار، فلا تقدم لشعب ما لم يتم توفير الخدمات الصحية كأفضل ما يكون حتى لا ينشغل أفراده عن العمل والبناء بحرب غير متكافئة مع الأمراض والمشاكل الصحية التي من شأنها ان تعطل أي مسيرة نحو الازدهار المنشود. ومن مظاهر الاهتمام بالصحة زيادة المنشآت الصحية لتوفير الخدمات للجميع دون تأخير، والعمل على زيادة تدريب وتأهيل كوادرنا الوطنية، ومنهم كفاءات على أعلى مستوى، وكذلك استقدام ما يلزم من الخبرات الطبية من الخارج لسد أي نقص في هذا الشأن، ولتقليل السفر للعلاج بالخارج ما أمكن، وبذلك نكون وفرنا للمرضى الراحة من عناء السفر ووفرنا ماديا بتقليل النفقات، وكذلك فإن احتكاك أطبائنا مع الكفاءات العالمية من شأنه أن يزيد من خبراتهم وهو ما يفيدنا طبيا في المستقبل.

إن «الفقر والجهل والمرض» مثلث خطير اتفق علماء الاجتماع على أنه ما اجتمع على أمة أو جماعة أو شعب أو دولة إلا فتك بها وأوردها المهالك بعد أن يقصيها بعيدا عن ركب الدول المتقدمة، أما وقد وهبنا الله من النعم ما جنبنا الفقر، فلنعمل على أن نبقى بعيدين عن الجهل والمرض، وعندئذ نكون قطعنا شوطا كبيرا نحو نهضتنا المنشودة.

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