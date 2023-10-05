Thursday, 05 October 2023 10:42 GMT

أمي المرحومة.. في قلبي محفورة

10/5/2023 2:00:50 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أمي المرحومة، يظل اسمك وخيالك في قلبي محفورين أمي الحبيبة الغالية. يا من يسري حبك في دمي، وفي حياتي الفانية، ها قد مرت الأعوام تلو الأعوام على رحيلك عني جسدا، ويزداد قلبي شوقا وحنينا لك، وحبا أبديا. لقد اشتقت لك كثيرا، ولم تفارق صورتك خيالي أبدا. دائما أنتِ معي وأمامي في كل لحظاتي، وصوتك الحنون لم يبتعد عن مسامعي، إني أتحسر على كل لحظة مضت من عمري قصرت فيها معك من دون قصد مني. فكل إنسان خطاء، فيا الله يا ذا العفو والمغفرة، اعفُ عني إن قصرت بحق أمي أو لم أبرها بما يرضيك عني، ويرضيها. يا مهجة القلب يا أمي ويا مقلة العين ويا هواء الرئتين، ستظلين على الرأس والعين وفخر وذخر السنين السابقة والمقبلة، فأنت الذكرى التي لا تغيب أبدا. لقد تركتيني وحيدا في هذه الدنيا الصعبة. أفتقد فيها حبك وحنانك ودعائك، فصرت أصارع الحياة وحيدا.
لن أنساك يا أمي أبدا، فأنت متغلغلة في دمي ويسري حبك في عروقي، فأنا أتنفس حبك وحنانك. أمي الحبيبة، إني أرثي فيكِ الأمومة كلها باقتدار، بحبك وحنانك، وتضحياتك، وكفاحك، وصبرك. لقد أديت رسالتك في تربيتنا بهذه الحياة القاسية، وانتصرت على مآسي الحياة وصعوباتها، بفضل الله سبحانه وتعالى، ومن ثم قوة إرادتك، وتصميمك، وتحديا منك لكل الظروف الصعبة، فأي جزاء تستحقين يا حبيبتي؟
أكتب هذه الكلمات بدموعي، وأحزاني، وحرارة قلبي. فلك يا أمي الدرجات العلا في الجنة بإذن الله. فنعم الأم أنت، إن الكلام لن يوفيك حقك وأدعو الله العزيز القدير لك ولجميع موتى المسلمين الرحمة والمغفرة.. وإن العين لتدمع، وإن القلب ليحزن، وإنا على فراقك يا أماه لمحزون. رحمك الله يا أمي الغالية، لن أنساكِ أبدا يا أمي الغالية، وأدعو الله أن يجمعني واياكِ في ظله، يوم لا ظل إلا ظله، لأمتع ناظري بأحب وأرق إنسانه في الوجود. والله من وراء القصد.
٭ ملاحظة: نداء ودعوة من القلب إلى كل ابن وابنة عاق بوالديه للمسارعة في محاولة برهما وطلب صفحهما، فالحياة أقصر من أن تضيعها بخصام الوالدين.
بسم الله الرحمن الرحيم
(وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا) صدق الله العظيم.

[email protected]

MENAFN05102023000130011022ID1107193199

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث