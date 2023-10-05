أمي المرحومة.. في قلبي محفورة

(MENAFN
- Al-Anbaa) أمي المرحومة، يظل اسمك وخيالك في قلبي محفورين أمي الحبيبة الغالية. يا من يسري حبك في دمي، وفي حياتي الفانية، ها قد مرت الأعوام تلو الأعوام على رحيلك عني جسدا، ويزداد قلبي شوقا وحنينا لك، وحبا أبديا. لقد اشتقت لك كثيرا، ولم تفارق صورتك خيالي أبدا. دائما أنتِ معي وأمامي في كل لحظاتي، وصوتك الحنون لم يبتعد عن مسامعي، إني أتحسر على كل لحظة مضت من عمري قصرت فيها معك من دون قصد مني. فكل إنسان خطاء، فيا الله يا ذا العفو والمغفرة، اعفُ عني إن قصرت بحق أمي أو لم أبرها بما يرضيك عني، ويرضيها. يا مهجة القلب يا أمي ويا مقلة العين ويا هواء الرئتين، ستظلين على الرأس والعين وفخر وذخر السنين السابقة والمقبلة، فأنت الذكرى التي لا تغيب أبدا. لقد تركتيني وحيدا في هذه الدنيا الصعبة. أفتقد فيها حبك وحنانك ودعائك، فصرت أصارع الحياة وحيدا.
لن أنساك يا أمي أبدا، فأنت متغلغلة في دمي ويسري حبك في عروقي، فأنا أتنفس حبك وحنانك. أمي الحبيبة، إني أرثي فيكِ الأمومة كلها باقتدار، بحبك وحنانك، وتضحياتك، وكفاحك، وصبرك. لقد أديت رسالتك في تربيتنا بهذه الحياة القاسية، وانتصرت على مآسي الحياة وصعوباتها، بفضل الله سبحانه وتعالى، ومن ثم قوة إرادتك، وتصميمك، وتحديا منك لكل الظروف الصعبة، فأي جزاء تستحقين يا حبيبتي؟
أكتب هذه الكلمات بدموعي، وأحزاني، وحرارة قلبي. فلك يا أمي الدرجات العلا في الجنة بإذن الله. فنعم الأم أنت، إن الكلام لن يوفيك حقك وأدعو الله العزيز القدير لك ولجميع موتى المسلمين الرحمة والمغفرة.. وإن العين لتدمع، وإن القلب ليحزن، وإنا على فراقك يا أماه لمحزون. رحمك الله يا أمي الغالية، لن أنساكِ أبدا يا أمي الغالية، وأدعو الله أن يجمعني واياكِ في ظله، يوم لا ظل إلا ظله، لأمتع ناظري بأحب وأرق إنسانه في الوجود. والله من وراء القصد.
٭ ملاحظة: نداء ودعوة من القلب إلى كل ابن وابنة عاق بوالديه للمسارعة في محاولة برهما وطلب صفحهما، فالحياة أقصر من أن تضيعها بخصام الوالدين.
بسم الله الرحمن الرحيم
(وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا) صدق الله العظيم.
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