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التنوع الثقافي

10/5/2023 2:00:50 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) تعتبر الثقافة في حد ذاتها مصطلحا معقدا، وغالبا ما تستخدم للإشارة إلى العرق والدين واللغة والعادات والتقاليد، لكنها أيضا مصطلح أكثر عمقا، حيث تشمل السلوكيات والمعتقدات والمبادئ والقيم والسن، كما أنها تشمل التعليم والسياسة، وتشمل الزي وحتى الموسيقى والفنون الشائعة.. إلخ، كل هذا وأكثر هو في الحقيقة جزء من ثقافاتنا باختلافها، والتي يتم توارثها وتناقلها وتطويرها عبر الأجيال.
فالأشياء والممارسات التي تعلمتها في صغرك هي التي تحدد هويتك وثقافتك الآن، وتؤثر في الطريقة التي تتفاعل بها مع الآخرين والعالم من حولنا.. ونتيجة لذلك، فإن فهم الثقافات المختلفة وممارساتها وعاداتها أمر بالغ الأهمية في بناء مجتمع أكثر شمولا.
ولفظ ثقافة تم اشتقاقه من مفردة لاتينية تعني زراعة، وفيها إشارة للميل ناحية الأرض، والمجهود المبذول لنمو وازدهار تلك الأرض.
أي باختصار تعني الازدهار، وهذا المصطلح فيه دلالة على مختلف الأمور المادية، وفيه الدلالة على كل قناعات الأفراد المكونين للمجتمع، وكل الآراء التي تخص الأشخاص فيما حولهم، ويتضمن أيضا المعتقدات الدينية والقيمية، الأخلاق، والعادات والتقاليد والأعراف، بكونه مسهما وبشكل كبير في أن يبني ويعزز من الأفكار الإيجابية لكل فرد في المجتمع.
فالثقافة هي جانب أساسي من حياتنا، وتشكلنا كبشر وتحدد من نحن.. كونها كما ذكرنا تشمل معتقداتنا وعاداتنا وتقاليدنا وقيمنا وطريقة حياتنا.. التعلم عن الثقافة أمر حيوي، لأنه يساعدنا على فهم وتقدير تنوع البشرية.
وهوية الإنسان الثقافية تستمر في التطور بتفاعلاته الحياتية مع غيره من البشر سواء في نفس نطاق ثقافته أو خارجها،
مع احترام الاختلافات الاجتماعية والثقافية والاعتراف بها.
فبتقدير تلك الاختلافات بين الناس والمجتمعات، والاعتراف بتنوعها واحترامها، سيتم تعزيز التسامح والوحدة في المجتمع، أكثر من أي وقت مضى، ذلك لأنها أمر ببالغ الأهمية في تعزيز الوئام الاجتماعي والتسامح في مجتمع اليوم، وتساهم في احتضان التقاليد والممارسات والعادات.
وتقبل التنوع الثقافي أحد أهم العوامل التي تساعد على انتشار السلام والمحبة في المجتمعات، بالأخص في عصر العولمة الحالي.
فهي تعتبر عاملا أساسيا وحيويا لبناء وتنمية المجتمع، حيث تحدد كيفية تجاوب أفراده مع بعضهم، وتمنح الفرد شعورا بالانتماء لمجتمعه، وتوفر الاستقرار لأفراد المجتمع، مما يعزز لديهم الشعور بالأمن والأمان، وتمنح الأشخاص سهولة التواصل فيما بينهم، مما يعزز وحدتهم، ويربطهم بتاريخ أجدادهم ويمنحهم الفرصة لمعرفته أكثر.
كما تسهم بشكل كبير في منح الفرد القدرة على فهم المواقف الاجتماعية المتعددة، وفهم الأشخاص الآخرين ومعرفة الطريقة التي يتفاعلون بها فيما بينهم، مما يساهم في مراعاة العادات والمعايير الثقافية للمجتمع، وكيفية التصرف بناء عليها، فيكتسب الفرد القدرة على التعايش مع مختلف الثقافات التي قد تتغير بمرور الزمن.
وذلك لكون الثقافة بمنزلة سلوك واحد يشترك فيه العديد من الأفراد بالمجتمع الواحد، وهذا السلوك، أو تلك المعرفة نتاج التربية المجتمعية للأفراد، حيث إن لها دورا في كل تطور يلحق بنا، وفي شتى المجالات، فجوانب الثقافة والفكر عديدة، وللثقافة دور في المجتمع لا يمكن تجاهله، الثقافة تعد من بين أهم العوامل التي بها تتطور الأمم.

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