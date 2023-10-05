Thursday, 05 October 2023 10:42 GMT

خيراً رأيت

10/5/2023 2:00:50 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أثناء وجودي الأسبوع الماضي في مملكة البحرين «وهي مملكة في كل شيء» لحضور مناسبة إعلامية استغللت الأيام القليلة التي مكثت بها هناك في زيارة الكثير من معالم البحرين الأثرية والفنية والحضارية، وكانت خير مرشد لي وصاحبتي في تلك الجولة وتلك المهمة ابنة البحرين وعاشقة المملكة الفنانة التشكيلية المبدعة شيماء مراد.
أثناء الشرح والحديث عن الكثير من تاريخ مملكة البحرين، وجدت أ.شيماء تقول لي: كنت أتمنى أن تقعدين لتاريخ 7/10، قلت لها: والله ودي بس أنتي عارفة دوام ومحاضرات، بس ليش شنو في هذا التاريخ؟
فقالت: في عندنا معرض رواد الفن التشكيلي في البحرين إللي بيصير تحت رعاية الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة رئيس المجلس الوطني للفنون.
لحظة صمت! وتأمل! فسألت شيماء: دكتورة، وين رحتي؟ فأجابت: جميل أن أرى جيل الشباب يهتم ويكرم رواده ومؤسسي الحركة الفنية في بلادهم، هذا أهو الوفاء يا شيماء، وهذا أهو الفن والحضارة والتأكيد أننا على الدوام نتذكر الماضي لكي يقدر الحاضر ببناء مستقبله، فكرة جميلة ولفتة وفاء من جمعية البحرين للفن المعاصر وكرم من معالي الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة رئيس المجلس الوطني للفنون بمملكة البحرين الشقيقة لتبنيه الفكرة ورعايته لها.
خيرا رأيت.. بالفعل ما رأيته ولامسته أثناء زيارتي لمملكة البحرين أهو الخير الذي تمتعت به بصيرتي وقلبي وعقلي لبضعة أيام، حيث إن هذي أول زيارة لي بعد جائحة «كورونا»، ما وجدته من تطوير وإعمار واهتمام بالثقافة والمتاحف والفنون التشكيلية والمسارح والآثار يفرح القلب ويجعل النفس تتفاءل بالخير في المستقبل، وهذا لم يقتصر فقط على الفنون، بل وجدت أيضا الاهتمام بالماضي وحماية التراث من خلال اهتمام المسؤولين عن الثقافة بتواجد الحرف اليدوية والاهتمام بها وتطويرها، فأينما كنت في طرقات المملكة سواء كانت المدن الجديدة أو القديمة فستجد فنونها بين يديك تضيء بصيرتك بسطوع شمس حضارة دلمون قام بنسجها شباب البحرين.
مسك الختام: يا بخت عينكم يا أهل مملكة البحرين بقيادتكم، ويا بخت عين قيادة مملكة البحرين بعيالها وروادها.

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