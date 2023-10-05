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((أعيدوا للنخلة مجدها))

10/5/2023 2:00:50 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) لفت نظري خلال انطلاقي أمس من المنزل إلى مكان عملي ذبول الكثير من الأشجار وسقوط البعض الآخر وراء الأرصفة وخلو مناطقنا من مشاريع التشجير والتخضير، ولا أعرف السبب في هذا المشهد الذي يحتاج إلى وقفة.
كنت قد كتبت العام الماضي مقالا نشر في «الأنباء» تحت عنوان «الكويت الخضراء حلم وإلا علم؟»، وتساءلت في المقال عن مشروع تخضير الكويت والذي انطلق من الرغبة السامية لأمراء الكويت الراحلين، رحمهم الله، حيث كان إنشاء الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية في عهد الشيخ جابر الأحمد، رحمه الله، حين صدر القانون رقم 94 لسنة 1983 بإنشائها بعد أن كانت الهيئة تابعة لوزارة الأشغال العامة بهدف تنمية الثروة الزراعية وتطويرها في البلاد، ثم تلتها الرغبة السامية بالتخضير والإكثار من الحدائق العامة لتزيين الكويت، كما هدفت التنمية التي عناها سمو الأمير الراحل بالبدء بمشاريع التشجير، ومنها مشروع «نخيل الشهداء» ومشاريع أخرى بزراعة الأراضي الصحراوية على طول الحدود الشمالية والجنوبية، فظهرت عشرات الأصناف من الأشجار والمنتوجات الزراعية في منطقتي العبدلي شمالا، وجنوبا في منطقة الوفرة.
ولابد أن نستذكر مقولة أمير القلوب، رحمه الله، «اعيدو للنخلة مجدها»، حينما قالها ظهرت بساتين النخيل ومزارع القمح لتكون شاهدا على أن الكويت نجحت بزراعة المنتوجات الزراعية، ويستطيع المزارع الكويتي أن يحقق الأمن الغذائي المطلوب في ظل الحروب في العالم والتهديد بالمجاعات، ولكن «يموت الشجر واقفا، وفي وطننا الكويت يموت على جنبات الطريق».
ونحن على مقربة من احتفال الكويت في الخامس عشر من اكتوبر الجاري بـ«يوم التخضير الكويتي» والذي يستمر لمدة أسبوع كامل، حتى تاريخ الحادي والعشرين من الشهر نفسه، والذي كان أسسه أمير البلاد الراحل الشيخ جابر الأحمد الصباح عام 1988 ومازالت الهيئة العامة للزراعة تقوم بالاحتفال بفعاليات لمدة أسبوع سنويا، ويعد التشجير مشروعا وطنيا لا نزال نأمل أن يتطور ويكتمل حتى يحقق الأهداف المنشودة منه، إكمالا لما تم من جهود تطوعية متفرقة.
إن التشجير والتخضير الجزء الأهم والأكبر في التنمية المستدامة والأبرز في حلول أزمة المناخ، ورؤية «كويت جديدة»، فلنعمل بمقولة الشيخ جابر، رحمه الله «أعيدوا للنخلة مجدها»، وأنا أقول أعيدوها في عيدها الخامس والأربعين بمبادرات تطوعية فاعلة.

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