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سوء الخلق ليس له دواء

10/5/2023 2:00:50 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) الأخلاق هي المبادئ والقواعد المنظمة لسلوك الإنسان، وهي إما أن تكون حسنة أو تكون سيئة، وسوء الخلق داء عياء عجز عن علاجه الأطباء، فمن أقوال علي بن أبي طالب رضي الله عنه:
وكل جراحة فلها دواء
وسوء الخلق ليس له دواء
فسوء الخلق مصيبة، لأن سيئ الخلق يبذل القبيح ويكف الجميل، ويتحلى بالرذائل ويتخلى عن الفضائل، ولا يخلو من الحمق، وهو مكروه ومرذول يبغضه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وصالح الناس، وكان الأحنف بن قيس يقول: ألا أخبركم بأدوأ الأدواء؟ قالوا: بلى، قال: الخلق الدني واللسان البذي.
وقد نهى الإسلام عن الخلق السيئ وشرع حسن الخلق، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس أخلاقا، لذلك وصفه المولى عز وجل فقال: (وإنك لعلى خلق عظيم)، وقد بعث صلى الله عليه وسلم ليتمم مكارم الأخلاق، وقد قال الرجل الصالح وهب بن منبه: مثل السيئ الخلق كمثل الفخارة المكسورة لا ترقع ولا تعاد طينا، وقال يحيى بن معاذ: سوء الخلق سيئة لا تنفع معها كثرة الحسنات، وحسن الخلق حسنة لا تضر معها السيئات، وقد قال أمير الشعراء أحمد شوقي:
وإذا أصيب القوم في أخلاقهم
فأقم عليهم مأتما وعويلا
والحقيقة أن من ساء خلقه عذب نفسه، ومن ساء خلقه ساء فعله، ومن ساء فعله أبغضه الناس وتحاشوه، وجمع حكيم علامات سوء الخلق فقال: سيئ الخلق قليل الحياء كثير الأذى كذوب اللسان كثير الكلام قليل العمل، كثير الزلل والفضول، لا برا ولا وصولا ولا وقورا ولا صبورا ولا شكورا، ولا حليما، سبّاباً نماماً مغتابا عجولا حقودا، وقيل أيضا: إذا كان في الإنسان عشر خصال تسع منها صالحة وواحدة هي سوء الخلق أفسدت هذه الخصلة تلك التسع، ولا أظن بعد ذلك شيئا، دمتم سالمين.

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