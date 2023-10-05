سوء الخلق ليس له دواء

(MENAFN
- Al-Anbaa) الأخلاق هي المبادئ والقواعد المنظمة لسلوك الإنسان، وهي إما أن تكون حسنة أو تكون سيئة، وسوء الخلق داء عياء عجز عن علاجه الأطباء، فمن أقوال علي بن أبي طالب رضي الله عنه:
وكل جراحة فلها دواء
وسوء الخلق ليس له دواء
فسوء الخلق مصيبة، لأن سيئ الخلق يبذل القبيح ويكف الجميل، ويتحلى بالرذائل ويتخلى عن الفضائل، ولا يخلو من الحمق، وهو مكروه ومرذول يبغضه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وصالح الناس، وكان الأحنف بن قيس يقول: ألا أخبركم بأدوأ الأدواء؟ قالوا: بلى، قال: الخلق الدني واللسان البذي.
وقد نهى الإسلام عن الخلق السيئ وشرع حسن الخلق، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس أخلاقا، لذلك وصفه المولى عز وجل فقال: (وإنك لعلى خلق عظيم)، وقد بعث صلى الله عليه وسلم ليتمم مكارم الأخلاق، وقد قال الرجل الصالح وهب بن منبه: مثل السيئ الخلق كمثل الفخارة المكسورة لا ترقع ولا تعاد طينا، وقال يحيى بن معاذ: سوء الخلق سيئة لا تنفع معها كثرة الحسنات، وحسن الخلق حسنة لا تضر معها السيئات، وقد قال أمير الشعراء أحمد شوقي:
وإذا أصيب القوم في أخلاقهم
فأقم عليهم مأتما وعويلا
والحقيقة أن من ساء خلقه عذب نفسه، ومن ساء خلقه ساء فعله، ومن ساء فعله أبغضه الناس وتحاشوه، وجمع حكيم علامات سوء الخلق فقال: سيئ الخلق قليل الحياء كثير الأذى كذوب اللسان كثير الكلام قليل العمل، كثير الزلل والفضول، لا برا ولا وصولا ولا وقورا ولا صبورا ولا شكورا، ولا حليما، سبّاباً نماماً مغتابا عجولا حقودا، وقيل أيضا: إذا كان في الإنسان عشر خصال تسع منها صالحة وواحدة هي سوء الخلق أفسدت هذه الخصلة تلك التسع، ولا أظن بعد ذلك شيئا، دمتم سالمين.
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