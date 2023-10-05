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زياد الناجم تأثير إيجابي لقرار تنظيم البيع بالتقسيط يعود بالنفع على المستهلك والتاجر

10/5/2023 2:00:50 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أقامت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع بنك الكويت المركزي ورشة تدريبية لمناقشة وشرح مواد القرار الوزاري رقم 81 لسنة 2023 والخاص بضوابط وأحكام التسهيلات الائتمانية الناتجة عن عمليات البيع بالتقسيط للسلع والخدمات استعدادا وتزامنا مع البدء بتطبيق القرار في شهر نوفمبر المقبل.
وتمت إقامة الورشة التدريبية بإشراف ورعاية وحضور وكيل وزارة التجارة والصناعة زياد الناجم الذي تحدث عن أهمية هذا القرار وتأثيره الإيجابي في تنظيم عمليات البيع بالتقسيط للسلع والخدمات ما يعود بالنفع على المستهلك والتاجر وتنظيم التعاملات بينهما في هذا الجانب.
كما حث الناجم الحضور من المختصين في وزارة التجارة على الاستفادة قدر الإمكان من المختصين في هذا المجال في بنك الكويت المركزي والإلمام بكافة التفاصيل القانونية ما يساعد على تطبيق القرار بالشكل الأمثل، مؤكدا أن هذا أحد أهم أسباب إقامة مثل هذه الورش التدريبية.

MENAFN05102023000130011022ID1107193194

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