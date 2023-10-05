زياد الناجم تأثير إيجابي لقرار تنظيم البيع بالتقسيط يعود بالنفع على المستهلك والتاجر

(MENAFN
- Al-Anbaa) أقامت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع بنك الكويت المركزي ورشة تدريبية لمناقشة وشرح مواد القرار الوزاري رقم 81 لسنة 2023 والخاص بضوابط وأحكام التسهيلات الائتمانية الناتجة عن عمليات البيع بالتقسيط للسلع والخدمات استعدادا وتزامنا مع البدء بتطبيق القرار في شهر نوفمبر المقبل.
وتمت إقامة الورشة التدريبية بإشراف ورعاية وحضور وكيل وزارة التجارة والصناعة زياد الناجم الذي تحدث عن أهمية هذا القرار وتأثيره الإيجابي في تنظيم عمليات البيع بالتقسيط للسلع والخدمات ما يعود بالنفع على المستهلك والتاجر وتنظيم التعاملات بينهما في هذا الجانب.
كما حث الناجم الحضور من المختصين في وزارة التجارة على الاستفادة قدر الإمكان من المختصين في هذا المجال في بنك الكويت المركزي والإلمام بكافة التفاصيل القانونية ما يساعد على تطبيق القرار بالشكل الأمثل، مؤكدا أن هذا أحد أهم أسباب إقامة مثل هذه الورش التدريبية.
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