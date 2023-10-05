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توقع صادم الذكاء الاصطناعي سيتفوق على البشري 10 مرات!

10/5/2023 2:00:49 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال الرئيس التنفيذي لـ SoftBank ماسا يوشي سون إن الذكاء الاصطناعي العام، سيتفوق بعشر مرات على الذكاء البشري، في جميع المجالات تقريبا خلال عشر سنوات.
وأضاف سون، أثناء حديثه في مؤتمر لشركات الاستثمار في قطاع التكنولوجيا، «من الخطأ القول إن الذكاء الاصطناعي لن يتفوق على البشر، الذكاء الاصطناعي الآن يطور نفسه بنفسه ويحلل ويتعلم مثل الإنسان تماما».
كما انتقد سون اليابان، قائلا «إن الكثير قد فاتها من التطور في قطاع الإنترنت، ولا يمكن التخلف عن موجة الذكاء الاصطناعي كذلك.
وأشار إلى أن أكثر من 70% من الشركات في اليابان إما تحظر أو تفكر في حظر استخدام الذكاء الاصطناعي».
يذكر أن الاستثمار المتوقع في مجال الذكاء الاصطناعي يقدر بنحو 200 مليار دولار بحلول عام 2025.
ويوجد حتى الآن 2.6 مليار دولار استثمارات في 110 شركات ناشئة خلال العام الماضي، وارتفعت الاستثمارات في القطاع بنسبة 58% في النصف الأول من 2023، مقارنة بالفترة نفسها من 2022.
وتعتبر شركة «أمازون» أحدث المستثمرين في القطاع بـ 4 مليارات دولار، ضختها في شركة Anthropic الأميركية.

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