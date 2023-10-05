Thursday, 05 October 2023 10:41 GMT

بالرجوع لعام 2015 أيهما كان أفضل شراء ساعة آبل الذهبية أم الاستثمار في الشركة؟

10/5/2023 2:00:49 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) طرحت «آبل» ساعة ذكية فخمة مصنوعة من الذهب عيار 18 قيراطا في عام 2015، وكان سعرها يتراوح حينها من 10 آلاف دولار إلى 17 ألف دولار، وتعد جزءا من الجيل الأول من منتجات «آبل واتش إيدشن» التي يشار إليها عادة باسم «سيريز 0».
ومن غير الواضح عدد الوحدات التي باعتها الشركة الأميركية من تلك الساعة الفخمة التي توقفت عن بيعها بعد حوالي 16 شهرا من طرحها، قبل أن تستبدلها بواسطة موديلات أقل فخامة من الساعة، ولكن أشارت «بلومبيرغ» في تقرير لها صدر عام 2019 إلى أن مبيعات الساعة كانت في حدود عشرات الآلاف.
ولكن في الثلاثين من سبتمبر 2023، أصبحت تلك الساعة الفخمة مدرجة ضمن قائمة المنتجات القديمة للشركة الأميركية ـ إذ تعتبر «آبل» المنتج قديما إذا توقفت عن بيعه أكثر من سبع سنوات ـ والتي لن تدعمها بعد الآن، وفقا لما ذكره موقع «ماك رومر».
ويعني ذلك أن شركة التكنولوجيا الكبرى لن تقدم قطع غيار أو خدمات للساعة، وبالتالي لن يتم إصلاح أي من مشكلات تتعرض لها الساعة إلا من خلال جهات خارجية، كما ستنهي «آبل» دعم البرامج والتحديثات المقدمة لها.
ولكن لايزال بإمكان مستخدمي جميع إصدارات «سيريز 0» استخدام تلك الأجهزة، رغم أنه لن يتم تحديث نظامها التشغيلي بعد «واتش أو إس 4.3.2» لعام 2018.
ويسبب ذلك القرار مشكلة كبيرة لأولئك الذين أقبلوا على شراء تلك الساعة الذهبية وأنفقوا أموالا كبيرة مقابل الحصول عليها في الماضي.
وهنا يظهر تساؤل مهم: أيهما كان أفضل دفع ما يصل إلى 17 ألف دولار لشراء الساعة الذهبية في عام 2015 أم استثمار تلك الأموال في شراء أسهم في «آبل» ذاتها؟
وتتطلب الإجابة عن ذلك السؤال إلقاء نظرة على سعر سهم الشركة في عام 2015 والذي كان يبلغ تقريبا 27.85 دولارا، ففي حال اشترى شخص ما أسهما بقيمة 17 ألف دولار في «آبل» حينها بدلا من الساعة الذهبية، فإن قيمة ذلك الاستثمار حاليا اعتبارا من الثالث من أكتوبر الجاري تعد مرتفعة بنسبة 516% وتبلغ حوالي 87 ألف دولار.
وفي سبتمبر الماضي، أصدرت «آبل» ساعتها «سيريز 9» ووصفتها بأنها الأقوى على الإطلاق بين ساعات الشركة في حين يقل سعرها كثيرا عن الساعة الذهبية، حتى أن «ألترا 2 واتش» المتميزة يبدأ سعرها من 799 دولارا.

MENAFN05102023000130011022ID1107193192

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث