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اليورو يساوي الدولار سيناريو قريب محتمل وهذا هو السبب!

10/5/2023 2:00:49 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى الإضرار بالاقتصاد المتدهور وتجدد المخاوف بشأن الوضع المالي لإيطاليا، مما يعني أن الرياح المعاكسة لليورو تزداد قوة، مما يزيد من خطر العودة نحو المستوى النفسي المهم وهو اقتراب قيمة اليورو إلى الدولار الواحد.
وتراجع اليورو، الذي يجري تداوله عند أدنى مستوياته هذا العام بالقرب من 1.05 دولار، بنسبة 3% مقابل الدولار في الربع الثالث. ويستعد لتسجيل خسائر للعام الثالث على التوالي.
يمكن تفسير الكثير من هذا من خلال قوة الدولار على نطاق واسع بالنظر إلى مرونة الاقتصاد الأميركي والضغوط على السيولة مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات نحو 5%.
ومع ذلك، فإن العوامل المحددة لمنطقة اليورو، وخاصة الانكشاف على أسعار النفط، تهدد بمزيد من الضعف في الاقتصاد الراكد بالفعل، وفي العملة الموحدة.
واليورو معرض بشكل خاص لارتفاع أسعار النفط، حيث يمثل صافي الواردات أكثر من 90% من المنتجات النفطية المتاحة في الاتحاد الأوروبي.
وبحسب تقرير لـ «بلومبرغ»، قال الخبير الاستراتيجي في مجموعة العشرة في «نومورا» جوردان روتشستر: «إن ارتفاع أسعار النفط يؤثر على شروط التجارة في منطقة اليورو، وإذا تحركت أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل إلى 110 دولارات للبرميل، فإننا نعتقد أنه سيكون من الصعب على اليورو تجنب عملية التكافؤ».
وارتفعت أسعار النفط نحو 30% في الربع الأخير وحده، لتقترب من 98 دولارا الأسبوع الماضي، وسط مخاوف من استمرار الضغوط على إمدادات الخام.
ويتوقع بنك «باركليز»، من بين بنوك أخرى، أن يصل سعر النفط إلى 100 دولار في الأشهر المقبلة.
ويتوقع بنك «نومورا» الآن أن يضعف اليورو إلى 1.02 دولار بحلول نهاية العام، وهو ما يعني انخفاضا إضافيا بنسبة 3% عن المستويات الحالية.
وقال كبير الاقتصاديين الأوروبيين في بنك «مورغان ستانلي» ينس آيزنشميدت، إنه بالإضافة إلى كونها أكثر عرضة لصدمات الطاقة، فإن منطقة اليورو أكثر عرضة للمخاطر الجيوسياسية من الولايات المتحدة.
وأضاف الخبير الاقتصادي السابق بالبنك المركزي الأوروبي أن هذا يضر بالقدرة التنافسية للكتلة ويضر بآفاق اليورو على المدى الطويل.
ولم يتوقع «مورغان ستانلي» انخفاضا في سعر التعادل، لكنه لايزال يتوقع مزيدا من الضعف إلى 1.03 دولار.
ويساعد اليورو الضعيف على تعزيز القدرة التنافسية للمصدرين. ولكنه يرفع أيضا ضغوط الأسعار من خلال ارتفاع تكاليف الاستيراد، مما يضاعف من تأثير ارتفاع أسعار النفط. يشير هذا إلى أن البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى إبراز المزيد من الاهتمام في هذا الإطار.
وانخفض اليورو بنسبة 0.9% فقط في الربع الأخير وهو أعلى بنسبة 2% تقريبا مقارنة بالمستويات التي انتهت به العملة في عام 2022، وعندما وصل اليورو إلى مستوى التعادل مقابل الدولار العام الماضي، للمرة الأولى منذ 20 عاما، قال البنك المركزي الأوروبي إنه يراقب العملة.
ويقول خبير إستراتيجي العملات في «ING»، فرانشيسكو بيسول، إن إيطاليا هي علامة أخرى تشير إلى احتمالية استمرار ضعف اليورو. وقال إن علاوة العائد التي تتم مراقبتها عن كثب والتي تدفعها الديون الإيطالية بالإضافة إلى الديون الألمانية وصلت الأسبوع الماضي إلى 200 نقطة أساس، وهي عتبة تتزامن عادة مع زيادة الارتباط بين تلك العلاوة واليورو.
وقال بيسول: «إذا شهدنا تدهورا ماديا في سوق السندات الإيطالية، وبحال لم يكن هناك رد فعل سريع من قبل البنك المركزي الأوروبي لتهدئة المستثمرين، فإن المخاطر الهبوطية لليورو/الدولار ستمتد إلى منطقة 1.00 دولار/1.02 دولار». وأضاف أن خلفية البيانات الأميركية القوية والاحتياطي الفيدرالي المتشدد كانت مهمة أيضا.
من المؤكد أن ضعف اليورو يمكن أن يكون محدودا إذا تباطأ الاقتصاد الأميركي جنبا إلى جنب مع التضخم، الأمر الذي قد يقلل من تألق الدولار عند أعلى مستوياته في 10 أشهر مقابل سلة من العملات المماثلة.

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