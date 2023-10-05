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3 بنوك مركزية عالمية تقود مشتريات الذهب الاحتياطيات زادت لهذا المستوى!

10/5/2023 2:00:49 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أضافت البنوك المركزية العالمية، 77 طنا من الذهب إلى احتياطاتها الرسمية في أغسطس 2023، لترتفع إلى 35.683 ألف طن.
وحسب تقرير مجلس الذهب العالمي، كانت الصين وپولندا وتركيا من المشترين الرئيسيين مرة أخرى في أغسطس الماضي.
وأفاد التقرير: «أنه مع اقترابنا من الربع الرابع، تظل البنوك المركزية في طريقها لتحقيق إجمالي سنوي قوي لمشتريات الذهب».
وخلال الأشهر الـ 3 المنتهية في أغسطس 2023، بلغ صافي مشتريات البنوك المركزية مجتمعة 219 طنا، وهو ما يفوق بشكل مريح صافي المبيعات المجمعة في شهري أبريل ومايو البالغة 96 طنا.
ويشهد الذهب طلبا ملحوظا باعتباره أحد الملاذات الآمنة وقت الأزمات، وسط تصاعد حدة التداعيات الاقتصادية المصاحبة للحرب الروسية - الأوكرانية، إلا أنه يواجه ضغوطا من حين لآخر جراء رفع أسعار الفائدة وقوة الدولار الأميركي.
وأشار مجلس الذهب إلى أن الاتجاه طويل الأجل للطلب الصحي من البنوك المركزية لايزال قائما.
وأفاد التقرير: «تشير عملية الشراء الأخيرة هذه إلى أننا تجاوزنا الآن صافي البيع الذي شهدناه في أبريل ومايو، والذي كان مدفوعا في المقام الأول بعمليات البيع المكثفة وغير الاستراتيجية من تركيا».
وأضاف: «لايزال الشراء كبيرا ولكنه يقتصر على عدد صغير من البنوك. ومرة أخرى، قاد بنك الشعب الصيني البنوك مضيفا 29 طنا أخرى خلال الشهر. وبذلك يصل صافي مشتريات الصين السنوية إلى 155 طنا».
وارتفعت حيازات «المركزي» الصيني من الذهب إلى 2165 طنا في نهاية أغسطس، وهو ما يمثل ما يزيد قليلا عن 4% من إجمالي الاحتياطيات.
كما ظل البنك المركزي الپولندي (NBP) أيضا مشتريا مهما خلال الشهر بشراء 14.9 طنا، لترتفع حيازاته إلى 314 طنا تمثل 10.8% من إجمالي الاحتياطات الأجنبية.
وأضاف البنك المركزي التركي 15 طنا إلى احتياطاته من الذهب في أغسطس، حيث يواصل إعادة بناء احتياطياته بعد المبيعات القوية في وقت سابق، لترتفع إجمالي حيازاته إلى 417.3 طنا.
وضمت قائمة المشترين الآخرين كل من البنك المركزي الأوزبكي (9 أطنان)، وبنك الاحتياطي الهندي (2 طن)، والبنك المركزي التشيكي (2 طن)، وسنغافورة (2 طن)، والبنك المركزي لجمهورية قيرغيزستان (1 طن).
كما أعلن البنك المركزي الروسي أيضا عن زيادة قدرها 3 أطنان في احتياطياته من الذهب في أغسطس، ما أعاد احتياطياته من الذهب إلى حيث بدأ العام عند 2333 طنا، تمثل 25% من إجمالي الاحتياطات لديه.
رصد التقرير، أن المبيعات المبلغ عنها من البنوك المركزية كانت معدومة تقريبا خلال الشهر، فيما كشفت «بلومبيرغ» عن مزاعم بأن البنك المركزي البوليفي قد حول 17 طنا من احتياطياته من الذهب بين مايو وأغسطس. ويأتي ذلك في أعقاب التشريع الجديد الذي صدر في شهر مايو لتمكين البنك المركزي من استخدام احتياطياته من الذهب.
وأورد التقرير: «إن شراء البنوك المركزية للذهب لايزال صحيا. وحتى مع احتساب صافي المبيعات في وقت سابق من العام، فإن وتيرة الشراء حتى الآن هذا العام تشير إلى أننا في طريقنا نحو إجمالي سنوي قوي آخر».
الأكبر حيازة
وتحافظ الولايات المتحدة على صدارة القائمة بحيازة نحو 8133 طنا، ثم ألمانيا بـ 3353 طنا، وثالثا صندوق النقد 2814 طنا، ثم إيطاليا بـ 2452 طنا، وفرنسا 2437 طنا.
ويرصد مجلس الذهب العالمي احتياطيات البنوك المركزية شهريا منذ عام 2000، وفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن هذه البنوك.
و«مجلس الذهب العالمي»، منظمة تعمل على تطوير سوق صناعة الذهب، وتهدف إلى تحفيز واستدامة الطلب على المعدن الأصفر عالميا.

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