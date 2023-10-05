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ريستاد إنيرجي إنتاج الغاز سيزيد 12 5% حتى 2030

10/5/2023 2:00:49 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) من المتوقع أن يرتفع الطلب العالمي على الغاز في العقد المقبل، ما يؤثر على زيادة الإنتاج بنسبة 12.5% بين عامي 2023 و2030. ومع ذلك تتوقع «ريستاد إنيرجي»، أنه حتى في سيناريوهات ارتفاع درجات الحرارة بمقدار 1.9 و2.5 درجة مئوية، مع النمو السريع في مصادر الطاقة المتجددة، فالمجموعة الحالية من حقول الغاز الحالية لن تلبي الطلب العالمي، ما يتطلب نموا سريعا في إمدادات الغاز غير التقليدي.
وسوف تلعب المناطق الجغرافية الغنية بالغاز مثل الشرق الأوسط دورا أساسيا في سد هذه الفجوة، حيث ستوفر ما يقدر بنحو 20 مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال بحلول عام 2040.
وشهد إنتاج الغاز غير التقليدي، مثل الصخر الزيتي، نموا سريعا في السنوات الأخيرة بسبب التقدم التكنولوجي وانخفاض فترات الإنتاج، وقد أدى هذا النمو السريع إلى دفع الحصة العالمية من إمدادات الغاز غير التقليدي في إنتاج الغاز العالمي بوتيرة كانت تتطلب في السابق مزيدا من الوقت لتحقيقها، حيث تصاعدت من 4% في عام 2000 إلى 12% في عام 2022 و35% في عام 2023.
وقد أدى تدفق الغاز بأسعار معقولة من مصادر غير تقليدية والإمدادات المستمرة من الدول المصدرة مثل روسيا إلى إضعاف جهود التنقيب عن الغاز التقليدي. ويتجلى ذلك في أن ما يقرب من 70% من الكميات التقليدية المكتشفة لم تحصل بعد على عقوبات لتطويرها، مما يوضح العقبات والإحجام عن تطوير بعض هذه الاكتشافات.
تاريخيا، هيمنت روسيا والشرق الأوسط على إنتاج الغاز التقليدي. ولن يتباطأ هذا الأمر في أي وقت قريب، حيث تعمل دول الشرق الأوسط على زيادة أحجام الغاز كجزء من إستراتيجياتها الجديدة لانتقال الطاقة.

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