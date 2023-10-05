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مبيعات السندات المكثفة تهدد استقرار الأسواق العالمية ماذا حدث؟

10/5/2023 2:00:48 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) تزايدت وتيرة عمليات البيع في أسواق السندات العالمية، مما دفع العائدات إلى أعلى مستوى منذ أكثر من عقد من الزمن، حيث يستعد المتداولون لفترة طويلة من السياسة النقدية المتشددة.
وبلغ العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عاما 5% للمرة الأولى منذ عام 2007، في حين ارتفع سعر الفائدة القياسي الألماني لأجل 10 سنوات إلى 3% وهو مستوى غير مسبوق منذ عام 2011، وفي اليابان قفزت مقايضات الفائدة لأجل 10 سنوات إلى 1% للمرة الأولى منذ يناير.
وبات المستثمرون يطالبون بعائدات أعلى من أي وقت مضى للاحتفاظ بالديون طويلة الأجل بعد أن أوضحت البنوك المركزية الكبرى انها من غير المرجح أن تقوم بتخفيف السياسة في أي وقت قريب، كما أثرت المخاوف بشأن زيادة إصدارات سندات الخزانة لتمويل العجز المتضخم في الميزانية على الأوراق المالية الأطول أمدا.
وكتب الخبير الاستراتيجي في بنك HSBC Holdings Plc ستيفن ميجور، في مذكرة للعملاء، «بدأت العائدات الأميركية عند أعلى مستوياتها لهذا العام تبدو مزعجة للمناطق والقطاعات الأخرى لأدوات الدخل الثابت العالمية».
كما امتدت التقلبات أيضا إلى الأسهم وانتشرت إلى سندات الشركات، مع توقف اثنين على الأقل من المقترضين عن إصدار سندات يوم الثلاثاء الماضي حيث وصلت عوائد الأسهم القيادية إلى أعلى مستوى لها في عام 2023 عند 6.15%، وتعرض أكبر صندوق استثمار متداول للسندات من الدرجة المضاربة لأكبر انخفاض لمدة يومين هذا العام.
من جانبه، قال مدير الأموال في شركة «جاميسون كوت» في ملبورن جيمس ويلسون «هذه التحركات بدأت تثير المخاوف في جميع فئات الأصول». «هناك إضراب للمشترين في الوقت الحالي ولا أحد يرغب في الوقوف أمام ارتفاع العائدات، على الرغم من الوصول إلى مستويات ذروة البيع».
وتسارعت خسائر السندات يوم الثلاثاء الماضي بعد أن عززت قفزة غير متوقعة في فرص العمل التكهنات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي لم ينته من رفع أسعار الفائدة، إذ أصبحت علاوة الأجل على الأوراق المالية الأميركية لأجل 10 سنوات إيجابية للمرة الأولى منذ يونيو 2021.
وعززت الخسائر الأخيرة انخفاض السندات العالمية منذ بداية العام بنسبة 3.5%، في حين قفز مؤشر BofA MOVE لتقلبات سندات الخزانة إلى أعلى مستوى منذ مايو يوم الثلاثاء الماضي، وانخفض متوسط سعر السندات في مؤشر «بلومبيرغ» لسندات الخزانة الأميركية إلى 85.5 سنتا للدولار، أي نصف سنت أعلى من المستوى القياسي المنخفض المسجل في عام 1981.
واتبعت العائدات الأوروبية نظيرتها الأميركية في الارتفاع، مع وصول الارتباط بين مقياس «بلومبيرغ» للأوراق المالية العالمية ومؤشر سندات الخزانة إلى أعلى مستوياته منذ مارس 2020.
وقالت كبيرة استراتيجيي الدخل الثابت في «ساكسو بنك» ألثيا سبينوزي «إن الخزانة الأميركية والصناديق السيادية الأوروبية مترابطتان»، «التحرك نحو الأعلى في عائدات الولايات المتحدة سيدفع عائدات السندات السيادية الأوروبية إلى الارتفاع أيضا، على الرغم من تعمق الركود في أوروبا».
كما ارتفعت العائدات على بعض سندات الأسواق الناشئة في آسيا. وارتفع المؤشر الإندونيسي إلى مستويات شوهدت آخر مرة في نوفمبر.
وكتب محللون، من بينهم مين داي، رئيس استراتيجية الاقتصاد الكلي لآسيا في مورغان ستانلي، في مذكرة «إن المدة الطويلة للأسواق الناشئة هي تجارة مؤلمة بالنسبة لمعظم مستثمري الأموال الحقيقية»، مثل هذا الوضع «يزيد من ضعف السوق، خاصة إذا استمرت أسعار سندات الخزانة الأميركية في الارتفاع».
لكن النهاية الأقصر لسوق سندات الخزانة لاتزال تبدو جذابة للبعض. اجتذبت عملية بيع سندات مدتها 52 أسبوعا موسعة يوم الثلاثاء طلبا قياسيا من غير المتعاملين، حيث قام المستثمرون بتأمين عائد أعلى من 5% للعام المقبل.
وقال ويلسون من «جاميسون كوت» إن مستويات العائد الحالية «ستمتص رأس المال بعيدا عن فئات الأصول الأكثر خطورة حيث لا يحتاج المستثمرون إلى التحرك على طول نطاق المخاطر لتوليد عوائد جذابة».
في الأثناء، ارتفعت العائدات الحقيقية إلى أعلى مستوياتها منذ عدة سنوات، مع ارتفاع العائد المرجح بالتضخم لعشر سنوات في الولايات المتحدة إلى ما يتجاوز 2.4%، وهي المستويات التي تمت مشاهدتها في عام 2007 قبل أن تبلغ الأسهم الأميركية ذروتها.
وقالت رئيسة استراتيجيات الدخل في مجموعة بيندال في سيدني إيمي شيه باتريك «إن التحركات الحادة نحو الأعلى في العائدات الحقيقية تؤدي دائما إلى انخفاض تصنيف سوق الأسهم». وقالت إن النقد هو أفضل مكان لطلب الحماية.

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