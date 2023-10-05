Thursday, 05 October 2023 10:41 GMT

شركة صينية تقترب من تجاوز تسلا أكبر بائع للسيارات الكهربائية عالميا

10/5/2023 2:00:48 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) تمنح عمليات التسليم المخيبة للآمال لشركة تسلا في الربع الثالث أقرب منافسيها ـ BYD عملاق السيارات الكهربائية الصيني المدعوم من شركة بيركشاير هاثاواي التابعة لوارن بافيت ـ فرصة لانتزاع المركز الأول في تصنيفات السيارات الكهربائية.
باعت «تسلا» 435 ألف سيارة كهربائية في الربع الأخير، بينما باعت «BYD» نحو 431 ألف سيارة كهربائية تعمل بالبطارية خلال نفس الفترة، مما ترك فجوة تزيد قليلا على 3000 سيارة بين الشركتين، وفقا لحسابات «بلومبيرغ».
ويعني هذا الفارق البسيط أن «BYD» قد تكون قريبة من تجاوز منافستها التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها عندما يتعلق الأمر بمبيعات السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطارية (BEVs)، وهي قفزة هائلة لشركة سخر منها الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا»، إيلون ماسك في السابق باعتبارها مزحة منذ أكثر من عقد من الزمن.
وتتقدم «BYD» بالفعل بفارق كبير عندما يتعلق الأمر بإجمالي المبيعات. بما في ذلك السيارات الهجينة، باعت شركة BYD أكثر من 800 ألف سيارة في الربع الأخير، أي ما يقرب من ضعف مبيعات شركة تسلا، وفقا لما ذكرته «بلومبيرغ».
وباعت الشركة الصينية 1.8 مليون سيارة العام الماضي، أكثر من 911 ألفا منها عبارة عن سيارات بالبطارية، بينما باعت شركة تسلا 1.3 مليون سيارة.
تسلا مخيبة للآمال
جاءت مبيعات تسلا في الربع الثالث أقل بكثير من توقعات المحللين، وانخفضت المبيعات بنسبة 6.7% عن الربع السابق، وهو أول انخفاض ربع سنوي منذ أوائل عام 2020.
وكان ماسك قد حذر سابقا من أن الترقيات المخططة لمصانع الشركة حول العالم قد تؤدي إلى انخفاض عمليات التسليم لبقية العام.
ومع ذلك، تواجه الشركة أيضا تباطؤ الطلب، مما دفعها إلى شن حروب أسعار شرسة في كل من الصين والولايات المتحدة، ومؤخرا أعلنت «تسلا» عن نسخة جديدة من سيارتها Model Y للسوق الصينية، مما يوفر تسارعا أكبر قليلا وإضاءة محيطية جديدة دون تكلفة إضافية من النموذج الأساسي.
ولاتزال الشركة تأمل في إنتاج 1.8 مليون سيارة هذا العام، مما يعني أنها ستحتاج إلى بيع 450 ألف سيارة إضافية في الربع الأخير لتحقيق هذا الهدف.
وتفوقت شركة «BYD» على منافسيها في الصين من خلال بيع سيارات كهربائية بأسعار معقولة، على عكس النماذج المتميزة التي تبيعها شركة «تسلا» وغيرها من شركات السيارات الكهربائية مثل «Nio»، و«XPeng»، أطاحت شركة BYD مؤخرا بشركة فولكس واجن باعتبارها العلامة التجارية الأكثر مبيعا للسيارات في الصين.
توسعات خارج الصين
تتوسع الشركة الآن خارج الصين، وهي الآن العلامة التجارية الأكثر مبيعا للسيارات الكهربائية في أسواق مثل تايلند وسنغافورة. بل إنها تتوسع في الأسواق الأكثر تقدما مثل اليابان وأوروبا.
يأتي ذلك، فيما تظهر السيارات الكهربائية الصينية بالفعل تحول في صناعة السيارات. إذ تفوقت الصين على اليابان كأكبر مصدر للسيارات في العالم في وقت سابق من هذا العام، وفقا للبيانات الصينية الرسمية. وتستعد العلامات التجارية المحلية لتجاوز العلامات التجارية الأجنبية في السوق الصينية لأول مرة هذا العام.
بدأ مديرون تنفيذيون آخرون في شركات السيارات يشعرون بالقلق بشأن احتمال تدفق السيارات الكهربائية الصينية الرخيصة. في شهر مايو، قال جيم فارلي، الرئيس التنفيذي لشركة فورد إنه يرى أن «الصينيين هم المنافس الرئيسي» عندما يتعلق الأمر بالمركبات الكهربائية، ووصف BYD بأنها «شركة مثيرة للإعجاب للغاية».

MENAFN05102023000130011022ID1107193187

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث