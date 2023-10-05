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Stc تحصد اعتماد Uptime العالمي لإدارة وتشغيل مراكز البيانات

10/5/2023 2:00:48 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت شركة الاتصالات الكويتية stc، عن حصول فريق مركز البيانات التابع لها على شهادة إدارة وتشغيل مركز البيانات «M&O Stamp of Approval» من قبل معهد Uptime العالمي، باعتباره منظمة استشارية تركز على تحسين البنية التحتية الحيوية للأعمال من خلال الابتكار والتعاون وشهادات الأداء المستقلة.
وفي بيان لها أشارت stc إلى أن شهادة M&O Stamp of Approval تعكس الجهود الحثيثة التي تبذلها الشركة في سبيل تقديم خدمات استثنائية ومتكاملة لعملائها، حيث أكملت الشركة عملية مراجعة وتدقيق شاملة، استوفت من خلالها المعايير والمتطلبات التي وضعها معهد Uptime للحصول على الشهادة. وأثبتت stc أن مراكز البيانات الخاصة بها تتوافق مع أعلى المعايير الدولية في هذا المجال، بالإضافة إلى ذلك، يمكن للشركة الاستفادة من اعتماد M&O Stamp of Approval للمشاركة في المناقصات الخاصة والحكومية.
ويتماشى الحصول على الشهادة أيضا مع مكانة stc الرائدة في مجال تمكين التحول الرقمي في الكويت. وفي إطار التوسع والتطوير في مجال الخدمات الرقمية، تحرص الشركات على توفير مراكز بيانات تضمن وقت التشغيل الأمثل وتعزز معايير الأمان والكفاءة. ومن خلال شهادة Uptime، تعزز stc مكانتها كشريك جدير بالثقة في هذا العصر الرقمي سريع التطور. ويأتي ذلك استمرارا للمبادرات المتنوعة التي أطلقتها stc لدعم المؤسسات الحكومية والخاصة بمختلف أحجامها في متابعة استراتيجيات التحول الرقمي الخاصة بها.
ويعد برنامج اعتماد الإدارة والتشغيل من Uptime بمنزلة شهادة مرموقة قائمة على تقييم شامل لممارسات التوظيف والتنظيم، وأنشطة الصيانة والعمليات، بالإضافة إلى الإدارة والتخطيط. ويساعد البرنامج مديري ومشغلي مراكز البيانات على تحقيق الاتساق وتقليل المخاطر وبناء ثقافة التحسين المستمر في مرافقهم الحيوية. يثبت الحصول على الشهادة لأصحاب المصلحة وشركات التأمين والإدارة أن مرافق مركز البيانات تتفوق في هذه الصناعة الحيوية والأساسية.
وبهذه المناسبة، تقدمت stc بالشكر إلى معهد Uptime على جهوده التعاونية وتقييمه لمراكز بيانات الشركة. وأكدت الشركة أيضا أن الشهادة ستكون بمنزلة دليل على التزام stc بالأهداف الرئيسية التي وضعتها من أجل تعزيز تجربة عملائها خلال رحلات التحول الرقمي الخاصة بهم. علاوة على ذلك، أكدت stc أن شهادة M&O Stamp of Approval الخاصة بمركز البيانات تتوافق مع رؤية الكويت 2035، مما يؤكد التزام الشركة بتعزيز المبادرات الحكومية والمساهمة في تنمية الاقتصاد.

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