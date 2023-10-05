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المركز توفير مجموعة من الأدوات الاستثمارية المبتكرة

10/5/2023 2:00:48 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) نظم المركز المالي الكويتي «المركز» يوم أمس في بورصة الكويت ندوة تعريفية حول خدمة إقراض الأسهم. وقدم الندوة كل من أحمد الشلفان، نائب رئيس في إدارة أسهم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «المركز»، وعبدالكريم الياقوت، رئيس تطوير المنتجات من الشركة الكويتية للمقاصة «المقاصة»، وأسامة المصري، مسؤول إدارة المخاطر في شركة الشرق الأوسط للوساطة المالية «مفبك».
واستهدفت الندوة المتداولين والأطراف ذات الصلة لتقديم معلومات قيمة حول خدمة الإقراض والاقتراض المركزي، وعمليات البيع على المكشوف ومزاياها ومخاطرها، وإجراءات التسجيل والتأهيل والضمان، وأبرز قرارات الجمعيات العمومية، والعمولات والرسوم، وإجراءات اقتراض الأسهم.
وقال أحمد الشلفان من «المركز»: حرص «المركز» على تنظيم هذه الندوة بهدف التوعية بخدمة إقراض الأسهم وإطلاع الأطراف ذات الصلة بسبل الاستفادة من هذه الخدمة. ونعتز بتعاوننا مع الشركة الكويتية للمقاصة وشركة الشرق الأوسط للوساطة المالية في تقديم هذه الندوة، وفي إطلاق هذه الخدمة، التي ساهم الدور الفاعل للمؤسستين في نجاحها. ولا شك أننا نفتخر في «المركز» بإطلاق خدمة إقراض واقتراض الأسهم لأول مرة في السوق الكويتي من خلال صندوق «فرصة» المالي، والذي تم من خلاله أول صفقة بيع على المكشوف، مما سيساهم في تطوير أنشطة التداول وتعزيز السيولة في بورصة الكويت. وتؤكد هذه الخطوة على سعينا الدؤوب لتوفير مجموعة واسعة من الأدوات الاستثمارية المبتكرة للمتداولين والمستثمرين لتمكينهم من القيام بعمليات البيع على المكشوف واكتساب الأرباح في كلا الاتجاهين في السوق.
من جانبه، صرح عبدالكريم الياقوت من «المقاصة» قائلا: سبق أن قامت الشركة الكويتية للمقاصة بتقديم خدمة الإقراض والاقتراض لشريحة صناع السوق عام 2017، والتي نجحت وساهمت بشكل مباشر في تصميم آلية الإقراض والاقتراض المركزي لتشمل جميع شرائح المشاركين في السوق، والتي تدعم آلية البيع عالمكشوف. وقد تم تفعيل هذه الخدمة في السوق مع الإخوة في شركة الشرق الأوسط للوساطة المالية وشركة «المركز» في بداية هذا العام. وتسعى الشركة الكويتية للمقاصة دائما لتطوير البنية التحتية للسوق وفقا لأفضل المعايير والتقنيات الحديثة وتقديم كل ما يساعد في طرح الأدوات الاستثمارية بهدف زيادة السيولة والحفاظ على استقرار السوق.
وأشار أسامة المصري من «مفبك»: سبق أن كانت «مفبك» هي أول وسيط مفضل لأول صانع سوق في السوق الكويتي، وكما يسعدنا التعاون مع إحدى الشركات الرائدة في السوق الكويتي كشركة «المركز»، أول مقرض للأسهم في نظام الإقراض المركزي في السوق الكويتي، والشركة الكويتية للمقاصة، وكانت مشاركتنا في الندوة حول خدمة الإقراض والاقتراض، والتي ساهمنا في إطلاقها هذا العام، بهدف تحقيق مستويات أعلى من السيولة والكفاءة في السوق. وتأتي مشاركتنا في هذه الندوة انعكاسا لالتزامنا وحرصنا على المشاركة في تقديم أية أدوات استثمارية متاحة للسوق الكويتي لتلبية مختلف رغبات المستثمرين واستعدادنا التام لتقديم خدمات الاقتراض لعملائنا، من خلال موقعنا الرئيسي في مبنى بورصة الكويت.
وتتيح خدمات إقراض واقتراض الأسهم للمستثمرين إمكانية الاقتراض والتداول في السوق الكويتي، مما يساهم في تطوير وتطبيق استراتيجيات الاستثمار عند إدارة محافظهم، وبالتالي يمكنهم من تحقيق عوائد موزونة المخاطر. ويلعب إقراض الأسهم دورا مهما في تسهيل البيع على المكشوف. وتساعد الخدمة الجديدة على إمكانية الحد من تقلبات السوق، وتحقيق مستويات أعلى من السيولة والكفاءة في السوق.

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