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هواوي تستعرض أجهزتها القابلة للارتداء

10/5/2023 2:00:48 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أقامت العلامة التجارية هواوي مؤخرا حدث الإطلاق المميز: «استراتيجية الأجهزة القابلة للارتداء وإطلاق منتج جديد» في دبي، وكشفت عن خطوتها التالية بما يتعلق بالأجهزة القابلة للارتداء من خلال اقتراح رؤيتها الجديدة «رائدة في الموضة»، حيث ارتقت بمستوى التكامل بين التقنيات التكنولوجية والموضة إلى مستوى جديد. تعكس استراتيجية هواوي رؤيتها لتقوم بتحويل صناعة الأجهزة القابلة للارتداء وتزويد المستخدمين بالجهاز الذي سيرافق أيديهم لتحسين نمط حياتهم بما يتماشى مع الحياة الحديثة. كما كشفت هواوي خلال حدث الإطلاق عن مجموعة من الأجهزة الجديدة، وعلى رأسها WATCH GT 4، الإضافة الأحدث إلى سلسلة ساعاتهم الذكية المشهورة، والساعة الذكية الفاخرة HUAWEI WATCH Ultimate Design، وسماعات FreeBuds Pro 3 TWS عالية الدقة، ونظارات Eyewear 2، والجهاز اللوحي MatePad 11-inch PaperMatte Edition وMatePad 11 PaperMatte Edition اللذين يقدمان شاشة بملمس مشابه للورق تتلاءم مع استخدامات القراءة والكتابة مع تقليل تداخل الضوء بنسبة 97%.
ويقول بابلو نينغ، الرئيس التنفيذي لمجموعة هواوي لأعمال المستهلكين في الشرق الأوسط وأفريقيا: مع HUAWEI WATCH GT 4 والمنتجات الأخرى التي أطلقناها اليوم، فنحن نقوم بتغيير تجربة استخدام الأجهزة القابلة للارتداء لمستخدمي هواوي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. تجمع أجهزتنا الجديدة القابلة للارتداء بين أحدث التقنيات التكنولوجية والتصميم الحديث والمواكب للموضة مع الميزات الصحية التي تركز على المستخدم والتي تحدث ثورة في الصناعة. وهذا سيمكن المستخدمين من تخصيص رحلتهم الصحية والرياضية، دون المساس بأسلوبهم الخاص بالموضة. وأضاف: إن هذا هو نتيجة استثمار هواوي وابتكارها على مدى عقد من الزمن في فئة الأجهزة القابلة للارتداء.
وتعيد هواوي تعريف تجربة التصميم والصحة والرياضة من خلال مجموعتها الجديدة من الأجهزة القابلة للارتداء التي تسمح للمستخدمين بتخصيص رحلتهم الصحية والرياضية دون المساس بمظهرهم العام أو التأثير على نمط الموضة الذي يتبعونه. وبهذا تبدأ العلامة التجارية فصلا جديدا في إصداراتها من الأجهزة القابلة للارتداء، حيث تستفيد من مزاياها التنافسية الرئيسية الثلاثة: تطوير تكنولوجيا الاكتشاف والتشخيص في الأجهزة، ومنصة خوارزمية البرامج التي تم تطويرها حديثا، وخدمات صحية رقمية أكثر شمولا. وبالاعتماد على عقد من الخبرة في التكنولوجيا القابلة للارتداء، تضع هواوي معايير صناعية جديدة. وتعمل على توسيع وجودها في سوق الأجهزة القابلة للارتداء من الفئة الراقية وإقامة شراكات عالمية مع النظام البيئي لتقديم تجارب رياضية وأنماط حياة صحية مخصصة للمستهلكين. منذ دخولها قطاع الأجهزة القابلة للارتداء قبل 10 سنوات، كانت هواوي رائدة في مجال الرياضة والمراقبة الصحية، وحل تحديات الصناعة في عمر البطارية، ودقة القياس، وتقديم الحلول العملية للمستخدم. من خلال اتجاهها الاستراتيجي الجديد للأجهزة القابلة للارتداء، تجعل هواوي الرياضة واللياقة البدنية أكثر سهولة ومتعة للجميع.

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