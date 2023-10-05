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أسواق المال تشارك في فعاليات أسبوع المستثمر العالمي

10/5/2023 2:00:47 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) تشارك هيئة أسواق المال، ممثلة للكويت للسنة الثالثة على التوالي، في فعاليات أسبوع المستثمر العالمي التي تنظمها المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية «الأيسكو» خلال شهر أكتوبر من كل عام.
هذا، وقد سبق للهيئة المشاركة في هذه الفعاليات خلال العامين الأخيرين، بداية من عام 2021 بالتعاون مع بنك الكويت المركزي، ثم بشكل مستقل في العام التالي 2022.
وتندرج مشاركة الهيئة في هذه الفعالية في إطار حرصها على المشاركة الفاعلة في مختلف فعاليات وأنشطة المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية «الأيسكو» ولجانها المختلفة ما يمكنها من متابعة أحدث المستجدات المتعلقة بمهامها، ومواكبة المعايير الدولية ذات الصلة بأنشطة الأوراق المالية.
ومن المنتظر لحملة أسبوع المستثمر العالمي للعام الحالي والتي تمتد خلال الفترة شهر أكتوبر أن تسلط الضوء على أهمية التوعية بالقضايا التالية:
- «مرونة المستثمر»: التي تمنحه مقومات مواجهة الأحداث المفاجئة والظروف المتغيرة، خاصة بعد قيامه بتنويع استثماراته، ووضع إستراتيجيته الخاصة لإدارة المخاطر المحتملة.
- «الأصول الرقمية»: بهدف التوعية بمخاطر المنتجات الاستثمارية المتعلقة بتلك الأصول، بدءا بالتقلبات والأخبار المضللة، وانتهاء بما تتضمنه تعاملاتها من ممارسات احتيال مالي. تلك المخاطر التي قد تؤدي لاحتمالات الإفلاس والإعسار للمصدر أو الوسيط.
- «التمويل المستدام»: بهدف التعريف بأوجه التمويل المستدام البيئية والاجتماعية والحوكمة والاستثمار المسؤول، وما يتيحه هذا التمويل من فرص استثمارية.
- «الحد من عمليات النصب والاحتيال»: بهدف التوعية بممارسات الاحتيال المالي، وأدوات الحد منها، لاسيما التأكد من حصول الجهات المروجة على التراخيص المطلوبة، وحماية المعلومات الشخصية.
- «أساسيات الاستثمار»: بهدف تعريف المستثمرين الحاليين والمستقبليين بأساسيات الاستثمار، ومقومات القرار الاستثماري الرشيد، وإدراك عوائد الاستثمار ومخاطره.
- «التكنولوجيا والتحول الرقمي»: بهدف التعريف بكيفية استخدام أدوات الاستثمار الرقمية، والإمكانات التي تتيحها التكنولوجيا حاليا في عالم الاستثمار، إضافة إلى تأثيراتها السلبية على آلية اتخاذ القرار الاستثماري.
هذا، وتندرج مشاركة الهيئة في فعالية العام الحالي متضمنة بث رسائل توعوية تتناول الموضوعات آنفة الذكر على حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي في إطار جهود خليجية تم الاتفاق بشأنها على صعيد هذه المشاركة. كما تتزامن مع حملة أخرى للهيئة تمتد على مدار شهر أكتوبر الحالي، كذلك تتناول موضوعي التمويل والتنمية المستدامين.

MENAFN05102023000130011022ID1107193182

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