Thursday, 05 October 2023 10:41 GMT

التقدم العلمي تختتم ندوة كويت آيمك الثالثة

10/5/2023 2:00:47 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) اختتمت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي (KFAS) ندوة كويت - آيمك (imec) الثالثة تحت شعار «التحول الرقمي والتحول في مجال الطاقة - خطوات متزامنة للنهوض بمجتمعاتنا» والتي عقدت بالتعاون مع معهد الأبحاث البلجيكي للإلكترونيات الدقيقة (imec) ومعهد الأبحاث الأوروبي لاستدامة الطاقة ونظمها الذكية (EnergyVille) وبمشاركة 12 خبيرا عالميا في مجالات التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي وأنظمة الخلايا الشمسية الكهروضوئية.
وناقشت الندوة التي استمرت يومين عددا من الموضوعات المتعلقة بتطوير تكنولوجيا الإلكترونات الدقيقة في مجال الطاقة والتحول الرقمي وأنشطة البحث والتطوير المستقبلية واستكشاف فرص الاستثمار فيها بالنسبة للقطاع الخاص. وشارك في الندوة نحو 300 شخص من الباحثين والأكاديميين ورجال الأعمال والمهتمين من عدة جهات حكومية كمعهد الكويت للأبحاث العلمية وجامعة الكويت ووزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة والهيئة العامة للبيئة ووزارة الصحة إضافة إلى القطاع النفطي والمصرفي والسلك الديبلوماسي لعدد من الدول الخليجية والأوروبية. وركزت محاضرات اليوم الأول على الدوافع الاستراتيجية للتحول الرقمي ومتطلباته للعديد من تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وفي عدد من المجالات المتنوعة مثل الرعاية الصحية والمدن الذكية والأمن الغذائي والمياه والطاقة المستدامة.
وتطرقت المحاضرات أيضا إلى علم استشعار البيانات واستخلاص المعلومات وإنترنت الأشياء (IoT) ومناقشة استخدام الذكاء الاصطناعي في أجهزة الحاسوب الصغيرة المنتشرة على نطاق واسع وكيفية دمج البيانات والمعلومات من هذه المصادر وتحليلها، إضافة إلى مناقشة كيفية التكامل بين تقنيات التحول الرقمي مثل إنترنت الأشياء والتحول نحو أنظمة الطاقة المستدامة.
وتضمن اليوم الثاني عروضا تقديمية حول تطوير نظم الطاقة الشمسية الكهروضوئية الذي يعتبر مجالا تم فيه تعزيز التعاون بين جامعة الكويت، وكل من معهد الأبحاث البلجيكي للإلكترونيات الدقيقة ومعهد الأبحاث الأوروبي لاستدامة الطاقة ونظمها الذكية على مدار العقد الماضي بتمويل من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.
وأدى هذا التعاون إلى إنشاء برنامج بحثي يهدف إلى تطوير تقنيات الخلايا الشمسية الكهروضوئية المتقدمة للرفع من كفاءتها والتقليل من تكاليف التصنيع، بالإضافة إلى إنشاء مختبر متطور لإنتاج خلايا البيروفسكايت الشمسية في جامعة الكويت بهدف نقل الخبرة والتكنولوجيا إلى باحثيها، فيما عرضت كذلك نتائج ومخرجات هذا التعاون مع التركيز على التحديات التي تواجهها الخلايا الشمسية الكهروضوئية في الظروف المناخية الحارة والجافة للكويت.

MENAFN05102023000130011022ID1107193181

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث