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برقان يرعى منتدى الحكومة الإلكترونية العاشر

10/5/2023 2:00:47 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن بنك برقان عن تقديم رعايته البلاتينية لمنتدى الحكومة الإلكترونية العاشر (EGOV10)، بالشراكة مع الجهتين المنظمتين وهما شركة «رازن» لإدارة وتنظيم المعارض والمؤتمرات واتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية. ويقام حفل الافتتاح تحت رعاية وزير الدولة للشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة. وينعقد منتدى الحكومة الإلكترونية العاشر تحت عنوان «مستقبل الحوسبة السحابية بالكويت»، حيث تنطلق أعماله في قاعة البركة بفندق كراون بلازا، بين 22 و24 أكتوبر 2023، ويهدف إلى تسليط الضوء على واحدة من أهم الظواهر التكنولوجية الحالية التي تتضمن مراكز البيانات السحابية.
وبمناسبة هذه الرعاية، قال محمد الزنكي، مدير عام الخدمات المصرفية للشركات في بنك برقان: إن رعايتنا لهذا المنتدى المميز تنطلق من اهتمامنا المتزايد بالحوسبة السحابية التي تعكس سياستنا في دعم الابتكار. وتوفر التقنية السحابية إمكانات هائلة في الاستجابة لمتطلبات العملاء المتغيرة والمتسارعة والتي تتأثر بتطلعاتهم المتفاوتة نحو خدمات جديدة، ولطالما كانت التكنولوجيا وأنظمة المعلومات هي المحرك الرئيسي لتطوير الخدمات المالية والاستثمارية التي تقدمها البنوك. ولتحقيق هذه الغاية، شكلت الحوسبة السحابية وانتشار الأجهزة المحمولة والتوسع في التكنولوجيا المالية فرصة مثالية للمؤسسات المالية والبنوك من أجل التحول إلى أساليب عمل جديدة تمكن الاستجابة لتحركات السوق ورغبات العملاء في آن معا. كما أن اعتماد الصيرفة المفتوحة مؤخرا يعد دليلا واضحا على ضرورة تتبع التطور التكنولوجي المستمر بهدف الكشف عن مظاهره وتداعياته.
وأضاف: تأتي هذه الرعاية في إطار حرصنا على تعريف موظفينا بالخدمات التي تقدمها شركات الحوسبة السحابية العالمية والمحلية، وكذلك مناقشة الجوانب المتعلقة بالتحديات التي تواجه المؤسسات في رحلة الانتقال إلى الحوسبة السحابية والتحول الرقمي. وسنوجه الدعوة إلى العديد من عملائنا وشركائنا للحضور والمشاركة في المنتدى انطلاقا من إدراكنا أن نجاحنا الحقيقي يبدأ بنجاحهم، وأن التعاون المشترك يسهم في تحقيق مزيد من النمو والتطور لنا جميعا. من جانبه، أشاد طاهر عبد العال، الشريك الإداري - شركة رازن، بالرعاية المميزة من بنك برقان لفعاليات منتدى الحكومة الإلكترونية العاشر، وصرح أيضا: لقد أصبح منتدى الحكومة الإلكترونية أحد أبرز الفعاليات التكنولوجية السنوية في الكويت. واختيارنا لشعار الحوسبة السحابية هذا العام يعكس حرصنا على مواكبة كل التقنيات التي ترتقي بإمكانات الكويت في تحقيق استراتيجيات التحول الرقمي وخطط النمو المستدام.

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