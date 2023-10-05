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مينزيز والخطوط الصربية توقعان اتفاقية تعاون مشترك

10/5/2023 2:00:47 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) وقعت مينزيز للطيران، شريك الخدمات الرائد للمطارات وشركات الطيران العالمية، وإحدى شركات أجيليتي، مذكرة تفاهم مع الخطوط الجوية الصربية، شركة الطيران الرائدة في منطقة البلقان، لتشكيل مشروع تعاون مشترك لدعم خطط النمو الطموحة للناقل الوطني الصربي.
كجزء من خطة التعاون المشترك، ستقوم مينزيز بتقديم خدمات الركاب وخدمات مدرج الطائرات في مطار بلغراد نيكولا تيسلا (BEG) بدءا من فبراير 2024. فإن الاتفاقية التي تعتبر أكبر صفقة لمينزيز في الجزء الشرقي من أوروبا حتى الآن، ستشهد خلال عامها الأول قيام الفرق المحلية التابعة لمينزيز بإدارة عمليات الخدمات الأرضية لأكثر من 22000 رحلة طيران في أكبر وأكثر المطارات ازدحاما في صربيا.
وتعتبر هذه الاتفاقية أحدث خطوة تتخذها الخطوط الجوية الصربية لتوسيع شبكتها إلى ما يقرب من 50% من حصة السوق في مطار نيكولا تيسلا، وذلك بعد نجاحها في تنمية شبكتها بإضافة 15 وجهة جديدة خلال العام 2022، وأيضا مع إضافة جديدة لـ 23 وجهة أخرى في عام 2023 بما فيها الولايات المتحدة والصين واليونان وإيطاليا وألمانيا وپولندا وغيرها الكثير، كما أنه من المقرر إطلاق خدمة جديدة بين بلغراد وبورتو في نوفمبر، لتضيف ثاني أكبر مدينة في البرتغال إلى شبكة وجهاتها.
وفي إطار تعليقه على الاتفاقية الجديدة، قال حسن الحوري، رئيس مجلس إدارة مينزيز للطيران: سعداء للغاية لحصولنا على فرصة العمل مع الخطوط الجوية الصربية والتعاون معها لتحقيق المزيد من النمو المحلي والدولي. ومن الناحية الاستراتيجية، وبكوننا مقدم خدمات الطيران رقم 1 عالميا، وفي المنطقة، يعتبر هذا المشروع المشترك خطوة مهمة ومفصلية لمينزيز تدعم طموحاتنا للتوسع في منطقة البلقان ومساعدة أسواق الطيران الناشئة. وإننا نتطلع إلى تقديم خدمات طيران رائدة وعالية الجودة في منطقة البلقان مع الخطوط الجوية الصربية سريعة النمو، وزيادة حصتنا السوقية في مطار بلغراد.
بدوره، قال جيري ماريك، الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الصربية: يسعدنا للغاية التعاون المرتقب مع مزود شهير لخدمات الطيران مثل مينزيز. لقد سجلت الخطوط الجوية الصربية خلال موسم صيف هذا العام نموا غير مسبوق، وفي الوقت نفسه واجهت بعض التحديات في مجال المناولة الأرضية، لذا أود تقديم اعتذاري مرة أخرى لجميع الركاب الذين تأثرت تجربتهم معنا جراء تلك الأسباب. ولقد كانت استجابتنا لذلك خلال نفس الموسم وفي وقت قياسي من خلال تعيين المزيد من الموظفين. وها نحن الآن نتخذ الخطوة التالية رغبة منا في تقديم الأفضل خلال العام 2024 لركابنا ومن خلال التعاون مع مزود خدمات عالمي موثوق لتحقيق المزيد من النمو للشركة.

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