Thursday, 05 October 2023 10:40 GMT

ماسك يحافظ على صدارة أثرياء أميركا بثروة 251 مليار دولار

10/5/2023 2:00:46 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) حافظ إيلون ماسك، المدير التنفيذي لـ «تسلا» و«سبيس إكس»، على صدارة قائمة «فوربس» لأثرياء الولايات المتحدة للعام الثاني على التوالي، مع ثروة قدرها 251 مليار دولار، أي أعلى بنحو 90 مليار دولار عن صاحب المركز الثاني «جيف بيزوس».
وارتفعت ثروة أغنى 400 شخص في الولايات المتحدة بقيمة 500 مليار دولار هذا العام لتصل قيمتها الإجمالية إلى 1.9 تريليون دولار.
وأضاف «لاري إليسون» 57 مليار دولار إلى ثروته مع ارتفاع سهم شركته للبرمجيات «أوراكل» بنسبة 69%، ليرتفع ترتيبه إلى المركز الثالث.
هذا، وغادرت «ماكنزي سكوت» - الزوجة السابقة لـ «جيف بيزوس» - قائمة أغنى عشرين شخصا في الولايات المتحدة لتهبط للمركز الـ 21، مع تراجع ثروتها بمقدار 600 مليون دولار منذ العام الماضي رغم ارتفاع سهم «أمازون» 8%.
وأصبح «مايكل جوردن» نجم الدوري الأميركي للمحترفين أول رياضي محترف ينضم لقائمة أغنى 400 شخص في الولايات المتحدة، بثروة قدرها 3 مليارات دولار.
ولم يعد الرئيس الأميركي السابق «دونالد ترامب» ضمن قائمة «فوربس 400» لأغنى الأشخاص في الولايات المتحدة، إذ تقدر ثروته حاليا عند 2.6 مليار دولار، بانخفاض 600 مليون دولار عن العام الماضي.

MENAFN05102023000130011022ID1107193178

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث