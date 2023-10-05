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58 2 مليار دولار حجم سوق المعززات الاصطناعية العالمية لإنتاج النفط والغاز

10/5/2023 2:00:46 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) محمود عيسى
توقع تقرير صادر عن شركة إنفينيتي بزنس انسايت أن يصل سوق المعززات الاصطناعية العالمية لإنتاج النفط والغاز إلى 58.2 مليار دولار بحلول عام 2030، وبمعدل نمو سنوي مركب قدره 78.01% خلال الفترة بين عامي 2023 و2030.
ويشير سوق المعززات الاصطناعية لإنتاج النفط والغاز إلى الصناعة العالمية المشاركة في تقديم حلول لرفع كفاءة وتحسين إنتاج الهيدروكربونات من آبار النفط والغاز، وتشمل أنظمة الرفع الاصطناعي مجموعة متنوعة من التقنيات والمعدات المستخدمة لزيادة تدفق مخزونات النفط أو الغاز من مكامنها إلى السطح، خاصة في الآبار التي انخفض فيها ضغط المخزونات الطبيعية بشكل كبير، وتشمل هذه الأنظمة المضخات بأنواعها المختلفة منها الغاطسة الكهربائية والحلزونية القضيبية، وأنظمة رفع وسحب الغاز.. وغيرها.
وقال موقع ديجيتال جورنال الذي نشر التقرير إن شركة انفينيتي بزنس انسايت التي أصدرت التقرير تعتبر احدى شركات الابحاث السوقية المتخصصة بتقديم معلومات عن أبحاث السوق والأعمال في مختلف قطاعات الصناعة في جميع أنحاء العالم، فضلا عن تخصصها في معالجة التحديات التي تتطلب تحليلا متعمقا.
وأشار التقرير الى أن سوق المعززات الاصطناعية يعتبر قطاعا حيويا في صناعة النفط والغاز لأنه يضمن استخراج الهيدروكربونات بكفاءة من الآبار، كما أنه يلعب دورا حاسما في الحفاظ على مستويات الإنتاج أو تعزيزها من خلال تعويض انخفاض ضغط المخزونات في مكامنها، ومع التركيز القوي على الكفاءة والفعالية من حيث التكلفة، فان هذا السوق يوفر مجموعة كبيرة من الحلول والتقنيات المبتكرة لتلبية الاحتياجات المتنوعة للشركات المعنية بانتاج النفط والغاز في جميع أنحاء العالم.
وأورد التقرير أسماء كبريات الشركات في هذه السوق وعلى رأسها شركة شلومبيرغر، جنرال إلكتريك، دوفر كوربوريشن، جي إي (بيكر هيوز)، يذرفورد إنترناشيونال، هاليبرتون، جي جي تيك، ناشيونال أويلويل فاركو، مجموعة بي سي بي، نوفوميت، أكير سولوشنز، أوكسيدنتال بتروليوم، فلوتيك إندستريز، وبوريتس إنترناشيونال.
وينقسم سوق المعززات الاصطناعية لانتاج النفط والغاز حسب النوع من حيث أنواع المضخات، وحسب التطبيق من حيث مواقع الاستخدام في اليابسة او في البحر، وجاء في التقرير انه يتضمن رؤى شاملة وفهما عميقا لمشهد السوق، بما في ذلك الاتجاهات والديناميكيات واللاعبين الرئيسيين، ما يمكن الشركات النفطية من اتخاذ القرارات المستنيرة في الوقت المناسب، كما يساعدها على التخطيط الاستراتيجي بما يوفره من صياغة استراتيجيات فعالة تعتمد على تحليل شامل لاتجاهات السوق والفرص والتحديات.

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