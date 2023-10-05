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9 8 مليارات دولار خصصتها الكويت لقطاع التعليم

10/5/2023 2:00:46 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) علاء مجيد
كشف تقرير صدر حديثا عن شركة الاستشارات الاستثمارية والمصرفية «ألبن كابيتال»، تخصيص الكويت 9.8 مليارات دولار لقطاع التعليم في ميزانيتها للعام المالي، 2024/2023، بما يعادل 11.5% من إجمالي ميزانية الدولة، مشيرة إلى ان التخصيص جاء أقل قليلا من الحصة المخصصة في السنة المالية 2023/2022، والتي بلغت 12.2%، بزيادة قدرها 455.6 مليون دولار مقارنة بالسنة المالية 2023/2022.
وفي محاولة لتحسين جودة التعليم وإنشاء البنية التحتية التي تكون على قدم المساواة مع نظيراتها العالمية، كانت الحكومة الكويتية تضغط بقوة من أجل الخصخصة والسعي إلى الاستثمار الأجنبي المباشر بقطاع التعليم.
وأوضح التقرير أن الكويت ركزت وبقوة على تحديث نظامها التعليمي لجعله على قدم المساواة مع المعايير العالمية، وبناء على ذلك، بدأت وزارة التربية والتعليم في تجديد مناهجها الدراسية بالكامل، بدءا من مستوى المرحلة الابتدائية، ومن المقرر تنفيذ المبادرة على مراحل على مدى خمس سنوات.
كما أنشأت الحكومة «خطة التنمية الوطنية لرؤية 2035» التي تهدف إلى إصلاح وتنشيط نظام التعليم في البلاد، والتي تهدف في المقام الأول إلى إدخال تغييرات في التعليم العام لتعزيز المعايير الوطنية للتدريس وتقييم الطالب، وتلبية الطلب المتزايد على التعليم عالي الجودة من خلال الخصخصة.
التقرير كشف كذلك عن ارتفاع عدد المدارس في الكويت في عام 2021 ليصل الى 1420 مدرسة مقارنة بـ 1316 مدرسة في 2016 وبنسبة نمو 9.7%، حيث استحوذت المدارس الحكومية على النسبة الأكبر من عدد المدارس باستحواذها على 855 مدرسة وبنسبة 60.2% في حين بلغت عدد المدارس الخاصة بنحو 565 مدرسة وبنسبة 39.8% من إجمالي عدد المدارس.
وأشار التقرير إلى أن هناك ما يقرب من 30 مدرسة دولية، 8 منها أميركية والباقي تتبع المناهج الكندية أو البريطانية أو الفرنسية أو الهندية، كما يوجد 11 جامعة خاصة إلى جانب جامعة الكويت الحكومية الوحيدة.
عدد الطلاب
وأوضح التقرير أن إجمالي عدد الطلاب المسجلين في مرحلة الروضة وحتى الصف الثاني عشر والتعليم العالي في جميع أنحاء الكويت هو 779.3 ألف طالب في عام 2021 وبنسبة نمو بلغت 0.6% مقارنة بعام 2016 البالغ وقتها 757.8 ألفا.
وسجلت الكويت نموا كبيرا في معدلات الالتحاق في قطاعي التعليم الثانوي والعالي على مدى فترة الخمس سنوات.
وتراجعت معدلات الالتحاق بمرحلة ما قبل الابتدائي بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.1% على مدى فترة الخمس سنوات، مع إجمالي معدل التحاق إجمالي قدره 48.6% في عام 2021 مقارنة بـ 68.4% في عام 2016.
كما شهد التعليم الابتدائي انخفاضا بنسبة 0.5% بمعدل نمو سنوي مركب بين عامي 2016 و2021، مع إجمالي معدل التحاق إجمالي قدره 82.5% في عام 2021 مقارنة بـ 100.5% في عام 2016.
وارتفعت معدلات الالتحاق بمرحلة الثانوي بمعدل نمو سنوي مركب قدره 3% على مدى فترة الخمس سنوات، مع إجمالي معدل التحاق إجمالي قدره 86.3% في عام 2021 مقارنة بـ 91.3% في عام 2016.
وارتفعت معدلات الالتحاق بمرحلة التعليم العالي بمعدل نمو سنوي مركب قدره 0.8% على مدى فترة الخمس سنوات، مع إجمالي معدل التحاق إجمالي قدره 58.8% في عام 2021 مقارنة بـ 57.3% في عام 2016.
وأشار التقرير إلى أن التباطؤ في معدلات الالتحاق خلال عام 2021 جاء بسبب جائحة كورونا. وقد تأثر هذا القطاع بالانخفاض الكبير في معدلات الالتحاق بمدارس القطاع الخاص، والتي تتكون إلى حد كبير من الوافدين.

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