2 37 مليار دينار إنفاق الكويتيين على السياحة في النصف الأول



12.7 مليار دينار إجمالي صادرات الكويت السلعية خلال 6 أشهر.. مقابل 5.3 مليارات دينار واردات للبلاد 11.6 مليارات دينار صادرات نفطية.. موزعة على 6.1 مليارات للربع الأول و5.5 مليارات في الربع الثاني



أحمد مغربي

بلغ إنفاق الكويتيين على السياحة والسفر بالخارج خلال النصف الأول من العام الحالي نحو 2.37 مليار دينار، مسجلا زيادة بنحو 20% مقارنة بمستوى الإنفاق المسجل في النصف الأول من العام الماضي 2022 والبالغ 1.97 مليار دينار.

ووفقا لبيانات ميزان المدفوعات للكويت الصادرة عن بنك الكويت المركزي والتي حصلت عليها «الأنباء»، بلغ إجمالي انفاق الكويتيين على السياحة والسفر خلال الربع الأول من 2023 نحو 1.36 مليار دينار، ونحو 1.01 مليار دينار في الربع الثاني من العام الحالي.

وبحسب بيانات «الأنباء» فإن المبالغ التي أنفقها الكويتيون على بند السياحة والسفر خلال النصف الأول من 2023 يعتبر الأعلى خلال السنوات الماضية، وتحديدا منذ تفشي جائحة كورونا في العالم ولجوء الكويت إلى إغلاق مطار الكويت الدولي لمنع تفشي الوباء.

من جهة ثانية، بلغ إجمالي تحويلات العاملين (الوافدين) نحو 2.4 مليار دينار خلال النصف الأول من 2023، حيث قام الوافدون بتحويل 1.23 مليار دينار خلال الربع الأول من العام، وما قيمته 1.16 مليار دينار خلال الربع الثاني.

ووفقا لتحويلات العاملين فإنها شهدت انخفاضا بنحو 19% مقارنة بالتحويلات التي تم تنفيذها خلال النصف الأول من 2022 والتي بلغت وقتها 2.97 مليار دينار، ويعود تراجع التحويلات إلى انخفاض أعداد الوافدين في البلاد.

وسجل الحساب الجاري للكويت فائضا بلغ 6.9 مليارات دينار خلال النصف الأول من 2023، حيث بلغ الحساب الجاري في الربع الأول من 2023 نحو 3.2 مليارات دينار وفي الربع الثاني سجل 3.7 مليارات دينار.

وسجلت الصادرات السلعية (فوب) خلال الربع الأول من العام الحالي 6.6 مليارات دينار وفي الربع الثاني 6.13 مليارات دينار، ليبلغ إجماليها للنصف الأول من العام الحالي نحو 12.7 مليار دينار، واستحوذت الصادرات النفطية على حصة الأسد من الصادرات السلعية إذ بلغت 6.1 مليارات دينار في الربع الأول ونحو 5.5 مليارات دينار في الربع الثاني، ليبلغ إجمالي الصادرات النفطية في النصف الأول من العام نحو 11.6 مليارات دينار.

وفي المقابل بلغت الواردات السلعية للكويت ما قيمته 5.3 مليارات دينار، موزعة على 2.59 مليار دينار للربع الأول و2.7 مليار دينار للريع الثاني.

ويعتبر ميزان المدفوعات انعكاسا لأداء الاقتصاد الكويتي خلال الفترة المالية، وذلك من حيث تداخل الاقتصاد المحلي مع الاقتصاد العالمي، كما يشكل ميزان المدفوعات أداة مهمة تتيح لصناع القرارات إمكانية الوقوف على القدرة التنافسية لاقتصادات بلدانهم، مما يساعدهم في تخطيط ورسم وتقييم السياسات الاقتصادية الكلية عموما والعلاقات الاقتصادية الخارجية خصوصا في ضوء هيكلها الإنتاجي وقوة اقتصادها الوطني وقدرته التنافسية.

271.4 مليون دينار.. إنفاق السياح بالكويت

كشفت البيانات عن أن إنفاق السياح الأجانب في الكويت (الزائرين غير المقيمين) خلال النصف الأول من 2023 نحو 271.4 مليون دينار، وقد بلغ إنفاق السياح بالبلاد خلال الربع الأول من العام 135.8 مليون دينار، وخلال الربع الثاني 135.6 مليون دينار.