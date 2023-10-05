البراك ملتزمون بقرارات خفض إنتاج النفط

السعودية تعلن استمرار الخفض الطوعي بمليون برميل يومياً من بداية نوفمبر إلى نهاية ديسمبر

قالت لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لمجموعة «أوپيك+»، أمس، إنها ستواصل تقييم الأوضاع بسوق النفط العالمية، مؤكدة استعداد دول المجموعة للتعامل مع تطورات السوق واتخاذ إجراءات إضافية في أي وقت، وأعادت اللجنة التأكيد عبر بيان أصدرته في ختام اجتماعها على التزام الدول الأعضاء في المجموعة بقرار خفض إمدادات النفط حتى نهاية العام المقبل حسب المتفق عليه في الرابع من يونيو، وأن الدول الموقعة على إعلان التعاون من داخل منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوپيك» وخارجها امتثلت بصفة عامة بقرار تقليص الإمدادات، وحثت اللجنة جميع الدول على تحقيق الامتثال الكامل والالتزام بآلية التعويض.وفي هذا الصدد، شدد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، د. سعد البراك على أن الكويت ملتزمة بقرارات خفض الإنتاج إضافة إلى الخفض الطوعي، وانها مستمرة بالاستثمار للتوسع بقدرتها الإنتاجية للنفط لتصل إلى 3.2 ملايين برميل يوميا خلال 2024.جاء ذلك في بيان صحافي عقب ترؤسه الوفد الكويتي المشارك في الاجتماع الـ 50 للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الانتاج (JMMC)، والذي انعقد أمس، بحضور محافظ الكويت لدى منظمة أوپيك محمد خضر الشطي، والممثل الوطني للكويت لدى منظمة أوپيك الشيخ عبدالله صباح سالم الحمود الصباح.وأكد البراك ان السوق النفطية تسير في الاتجاه الصحيح بموازنة العرض والطلب، وأن العالم مطالب بزيادة الاستثمار في مصادر الطاقة بأنواعها ومنها النفط لضمان الإيفاء باحتياجات تنامي الطلب وتعافي الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة.وذكر ان تخفيضات «أوپيك +» ضرورية لتحقيق الاستقرار في السوق للوصول بشكل مستدام، مشيدا بالإجراءات الاحترازية لـ «أوپيك +» لمواجهة التحديات التي تواجه السوق النفطية العالمية.وأشاد بالقرار الذي اتخذته كل من المملكة العربية السعودية وجمهورية روسيا في استمرار الخفض الطوعي وتمديد ذلك الى نهاية 2023 وتأثير ذلك في توازن واستقرار السوق النفطية.وفي سياق متصل، أوضحت لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لمجموعة «أوپيك+» أنها ستواصل تقييم ظروف السوق عن كثب مع ملاحظة استعداد دول إعلان التعاون لمعالجة تطورات السوق والاستعداد لاتخاذ تدابير إضافية في أي وقت، بناء على التماسك القوي بين «أوپيك +».أعربت اللجنة عن تقديرها ودعمها الكامل لجهود السعودية الرامية إلى دعم استقرار سوق النفط، وجددت تقديرها لخفض المملكة الطوعي الإضافي بمقدار مليون برميل يوميا وتمديده حتى نهاية العام، كما أقرت قيام روسيا بتمديد تخفيضه الطوعي الإضافي للصادرات بمقدار 300 ألف برميل يوميا حتى نهاية ديسمبر 2023، بينما من المقرر عقد الاجتماع القادم للجنة الـ51 في 26 نوفمبر 2023.وكان مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية، قد أعلن أن المملكة مستمرة في الخفض الطوعي لإنتاج النفط، البالغ مليون برميل يوميا، والذي بدأ تطبيقه في شهر يوليو 2023، وتم تمديده لاحقا وحتى نهاية شهر ديسمبر 2023 وبذلك سيكون إنتاج المملكة في شهري نوفمبر وديسمبر القادمين، ما يقارب 9 ملايين برميل يوميا.وبين المصدر أنه ستتم مراجعة قرار هذا الخفض، الشهر القادم، للنظر في زيادة الخفض، أو زيادة الإنتاج، كما أوضح المصدر أن هذا الخفض هو، بالإضافة إلى الخفض الطوعي الذي سبق أن أعلنت عنه المملكة في شهر أبريل 2023 والممتد حتى نهاية شهر ديسمبر من عام 2024، نقلا عن وكالة الأنباء السعودية «واس».وأكد المصدر أن هذا الخفض الطوعي الإضافي يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول «أوپيك +» بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها.