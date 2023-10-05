كوكا كولا أرينا تستعد لموسم جديد من الفعاليات الرائعة وتعد بالإعلان عن المزيد قبل نهاية العام

(MENAFN
- Seven Media) الإمارات العربية المتحدة، دبي – 4 أكتوبر 2023: مع انتهاء فصل الصيف واقتراب الأجواء اللطيفة، يستعد الجميع للفعاليات الشيقة التي تستضيفها كوكا كولا أرينا، وجهة الترفيه الأروع في دبي، والتي تقدم عددًا من الحفلات الموسيقية والفعاليات المتنوعة وتعد الجميع بإقامة فعاليات تناسب أذواقهم وتمنحهم تجارب لا تنسى. ويتضمن جدول الفعاليات المقبلة عددًا من الحفلات الموسيقية وعروض الكوميديا الفردية وخيارات الترفيه العائلية الممتعة التي تستضيفها كوكا كولا أرينا وتعلن عنها خلال الأشهر المقبلة. ومن الفعالية القادمة كل مما يلي:
الموسيقى الغربية
بوسع محبي الموسيقى الاستمتاع بعروض مجموعة من الفنانين والفرق الموسيقية التي ستقدم حفلاتها في كوكا كولا أرينا، ومنها فرقة الروك الأمريكية KISS التي تقدم حفلًا يوم 13 أكتوبر ضمن جولتها العالمية البارزة End of the Road التي ستتيح لمحبي الفرقة فرصة أخيرًا لحضور عرضها الوداعي، بينما يشعل النجم الحاصل على جائزة جرامي، شون بول، المسرح يوم 21 أكتوبر بحفل لا ينسى. وتأكدت إقامة حفل لفرقة البوب البريطانية الهندية Bastille يوم 1 نوفمبر، إلى جانب عدد من العروض والحفلات التي سيتم الإعلان عنها قريبًا.
وتستهل كوكا كولا أرينا العام الجديد بعرض رائع لواحد من أشهر نجوم الكوميديا في المملكة المتحدة، وهو مايكل ماكنتاير الذي يعود إلى المسرح بعرض جديد تمامًا بعنوان MACNIFICIENT يوم 13 يناير 2024.
موسيقى جنوب شرق آسيا
وتقدم فرقة Junoon، الرائدة في فن الروك الصوفي، عرضها ضمن جولة Azadi في كوكا كولا أرينا يوم 6 أكتوبر، بينما سيكون الجمهور على موعد مع ملكة البوب في بوليوود، نيها كاكار، يوم 22 أكتوبر.
كما يعود مايسترو الموسيقى وفن القوالي الشهير، الأستاذ راحات فاتح علي خان، مجددًا ليقدم حفله السادس في كوكا كولا أرينا يوم 29 ديسمبر لنهاية متميزة لعروض العام.
الموسيقى العربية
يحظى محبو الموسيقى العربية بفرصة حضور عروض حية لنجومهم المحبوبين في الأشهر المقبلة.
وفي هذا السياق قال مارك جان كار، المدير العام لكوكا كولا أرينا لمنطقة آسيا والمحيط الهادي والهند والشرق الأوسط: "عمل فريقنا بالتعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة طوال الصيف من أجل تقديم مجموعة رائعة من الفعاليات الترفيهية والفنية العالمية خلال الأشهر القادمة. كما إن لهذا العام مكانة خاصة نظرًا لاستضافة دولة الإمارات لعديد كبير من الزوار من جميع أنحاء العالم لحضور مؤتمر قمة المناخ COP28."
وأضاف: "سيبدأ الموسم الجديد بداية فريدة حيث نستضيف عرضًا ضمن جولة Davido's يوم 2 سبتمبر، بالإضافة إلى احتفال عيد الميلاد التسعين للنجمة آشا بوسلي يوم 8 سبتمبر. كما يحمل تقويم الفعاليات العديد من المفاجآت المبهجة، ومنها حفل برايان آدامز الذي بيعت جميع تذاكره بالفعل."
أجنحة الضيافة
كما تستقبل كوكا كولا أرينا الاستفسارات المعلقة بأجنحة الضيافة الحصرية لديها، وهي المساحات المصممة لتمنح الضيوف تجربة متميزة في أجواء من الخصوصية، وهي متاحة للاتفاقيات السنوية وتعد خيارًا مثاليًا للعملاء الراغبين بمساحات للتواصل تحمل علاماتهم التجارية. ومن مزايا تلك الأجنحة كذلك توفر قوائم الأطباق الموسمية، وتخصيص مدير للحساب ومضيف، فضلًا عن التذاكر المضمونة لجميع الفعاليات العامة، والمقاعد في الشرفات المطلّة ومدخل خاص ومواقف للسيارات.
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