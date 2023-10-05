خواطر صحفيات وصحفيي SWI Swissinfo.Ch عن الانتخابات السويسرية

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في مؤسسة SWI swissinf التي تتخذ من العاصمة برن مقراً لها، يعمل أشخاص من خمسة عشر جنسية مختلفة. حيث يتناول صحافيونا وصحفياتنا، من ذوي الأصول الأجنبية، يوماً بيوم الحدث السويسري، باعتبارهم يعيشون في هذا البلد منذ عشرات السنين. إلا أنهم يتابعون في ذات الوقت الأحداثَ التي تجري في البلدان التي نشأوا بها. فيما يلي يتحدث ستة من بينهم عمّا يجعل الانتخابات السويسرية ذات أهمية خاصة، آخذين بلدهم الآخر في عين الاعتبار. وهذه البلدان هي: تونس، واليابان، والولايات المتحدة، وروسيا، والصين، والمكسيك.

تشهد سويسرا كل أربع سنوات انتخابات وطنية. إلا أن وسائل الإعلام العالمية قلّما تلقي الضوء عليها، وذلك لأن التغييرات السياسية في هذا البلد الذي يحظى بقدر كبير من الاستقرار، تعد طفيفة في أغلب الأحيان. ولكن هل ينبغي أن تُولَى الانتخابات السويسرية مزيداً من الاهتمام؟





"ربع سكّان سويسرا لا يستطيعون التصويت في الانتخابات البرلمانية، وأنا منهم"

أمل المكي، القسم العربي

مازلت أذكر بكثير من الحنين مشاركتي الأولى في انتخابات برلمانية، وأنا في سنّ الثانية والعشرين! لم تكن تلك الانتخابات الأولى التي تُجرى في بلدي، تونس، ولكنها كانت أوّل انتخابات حرّة، ديمقراطية وشفافة. لذلك أسعدني أن أمرّغ إصبعي في حبر التصويت الأزرق وأشارك الصورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. لم يكن ذلك مجرّد تمرين سياسيّ، بل كان احتفالاً! كنت أدرك وأنا أضع بطاقة التصويت في الصندوق أنّني أشارك في عملية حلُمت بها أجيال وتحمِل آمال جيلي، كلّه. لذلك، أجدني أتوق، وأنا في سويسرا، إلى المشاركة في أحد محطّات المسار الديمقراطي.

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فيما تقترب سويسرا من تنظيم انتخاباتها الفدرالية الشهرَ الجاري، لن يتسلّم نحو 2,3 مليون من المقيمين والمقيمات بطاقات الدعوة للمشاركة في "العرس الانتخابي". فوحدها الجنسية السويسرية تخوّل لك التصويت على المستوى الفدرالي، أي الانتخابات البرلمانية.

ربع سكّان سويسرا لا يستطيعون إذن التصويت في الانتخابات البرلمانية، وأنا منهم.

قد يجادل البعض: لماذا تهتمّ أجنبية، مثلي، بانتخابات البرلمان السويسري؟ عدا عن الإجابة الواضحة، كَوني صحفية عاملة في سويسرا، فإنني أعتقد أنّ الردّ على هذا السؤال يتجاوز حدود البلد. أهمية هذه الانتخابات، والأخرى القادمة، تجد صداها لدى عائلات المهاجرين والمهاجرات حيثما وجدت. بالنسبة للأُسَر، يمكن أن تشكّل التوجهات السياسية لسويسرا، والتي تتقرّر ملامحُها في البرلمان الفدرالي، مستقبلَ الآلاف من الأشخاص أو تقرّر مصائرهم حتّى، خاصّة فيما يتعلّق بالهجرة والتعاون الدولي.

هذا هو جوهر أهمية سويسرا العالمية. لا يتعلّق الأمر فقط بالسياسات الداخلية، ولكن بتداعيات تلك السياسات على حياة الأشخاص خارجَها. لن أصوّت إذن، ولكنني سأتابع بانتباه نبضَ انتخابات أكتوبر 2023. وبينما لا أزال اليوم خارجَ هذه العملية الديمقراطية، فإنني أفعل ما يفعله "العاطلون عن التصويت"... أربّي الأمل.

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"تفتيت السلطة بدلاً من المسلسلات الدرامية"

باتريسيا إيسلاس، القسم الإسباني

"إن أدوات الديمقراطية المباشرة تسلب مشرّعينا بعضاً من صلاحياتهم، حيث أننا نعلم أن الكلمة الأخيرة للشعب. بذلك يتم تفتيت السلطة في سويسرا"، هكذا جاء حد ردّ أحد البرلمانيين السويسريين، حينما سأله اثنان من صحافيّي المكسيك وأنا معهم قبل فترة عن الكيفية التي يعمل بها النظام السياسي في سويسرا. وبالفعل، فإن نتائج الانتخابات الجيدة في سويسرا ليست تصويتاً بالثقة العمياء على الحكومة الجديدة، في أعقاب الانتخابات البرلمانية. يعدّ حق المواطنين والمواطنات في الاعتراض على قرارات السلطة الشرعية حقاً ثابتاً: إذ تتيح الاقتراعات الشعبية بشأن المبادرات والاستفتاءات، الفرصة للمواطنين من الجنسين، للتعبير عن آرائهم حول قرارات البرلمان الفدرالي، أو لاقتراح تعديلات دستورية.

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من جهتي، فقد نشأت في المكسيك. وقبل خمسة وعشرين عاماً، تقدمت إلى بعض دور الإعلام المكسيكي، حيث رغبت في العمل كمراسلة من سويسرا. لكن الردّ الذي تلقيته كان: " السياسة السويسرية مملّة".

في الواقع، إنها مسألة وجهة نظر: فصحيح أن الانتخابات السويسرية لا تصل إلى مرحلة احتدام المعركة الانتخابية بين شخصيتين أو ثلاثة. لكن هذا يعد أحدّ الأسباب التي تجعل النظام السويسري يثير حماسة المحلّلين: ذلك أن الرئيس أو الرئيسة له في سويسرا، بعكس الحال في المكسيك، القليل من الأهمية. حيث يقوم البرلمان على إثر الانتخابات السويسرية باختيار الحكومة الفدرالية. وهي هيئة من سبعة أعضاء، ينتمون إلى أقوى الأحزاب السياسية. وهذا يبين: أن سويسرا تعوّل كثيراً على التوافق، وأن السلطة تُحمل فيها على كاهل العديد من الأحزاب.

وربما كان ذلك هو السبب وراء عدم معرفة الجميع بأسماء أعضاء الحكومة، بل وعدم علمهم بمن هو الرئيس أو الرئيسة. حيث يتبادل أعضاء الحكومة رئاستها دورياً. فهو إذن منصب تمثيلي بالدرجة الأولى.

ويعتبر هذا في حدّ ذاته كذلك إشارة هامة على اقتسام السلطة السياسية، والتي تجعل من النظام السياسي السويسري مختلفاً إلى حدٍ كبير، عن بلدان مثل المكسيك ـ حيث تشابِه السياسةُ فيها المسلسلات التليفزيونية الدرامية.

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"في سويسرا، يتغيّر شيء جديد كلّ يوم"

إيغور بيتروف، القسم الروسي

قد يرى البعض أن سويسرا دولة صغيرة ومتواضعة. وقد يظن آخرون أن الديمقراطية في كونفدرالية جبال الألب أمر معقد للغاية، بحيث لا يمكن شرحها للأجانب على أية حال. من هنا ينشأ هذا التناقض: فهي ذلك البلد في وسط أوروبا، الرائد فيما يتعلق بالعولمة الاقتصادية، والذي يلعب دور المركز المصرفي والمالي للعالم، وهو البلد الذي يضم كذلك مقرات العديد من المنظمات العالمية، وهو أيضاً البلد ذو التركيبة العسكرية والصناعية القوية. إلا أن الانتخابات البرلمانية في سويسرا تجري عادةً، دون أن يشعر بها أحد، كما أن أسماء الزعماء السياسيين في سويسرا لا تكاد تُعرَف في الخارج.

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فلنحاول أن نغير شيئاً من هذه الصورة، وأن نشرح في ذات الوقت، لم هي كذلك: فأدوات الديمقراطية التمثيلية التقليدية في سويسرا توجد جنباً إلى جنب مع أدوات الديمقراطية المباشرة. ولكن هل الانتخابات البرلمانية في سويسرا لا تأتي فعلاً بالجديد؟ قد يكون مرجع ذلك هو أن الأمور لا تتغير في سويسرا كل أربع سنوات فقط، بل حرفياً في كل يوم. حيث يعود هذا إلى الاقتراعات التي تجري بصورة منتظمة على كافة الأصعدة ـ أي على مستوى الفدرالية، والكانتونات والبلديات. إذن، أهم استنتاج هنا هو: أن الفيصل بالنسبة للناخبين والناخبات في سويسرا، بلد الديمقراطية المباشرة، ليست النتيجة التي يحرزها أحد الأحزاب في الانتخابات البرلمانية.

الفيصل الحقيقي هو الكيفية التي يعمل بها ذلك الحزب في الحياة اليومية في فترات ما بين الانتخابات، وذلك على جميع أصعدة النظام الفدرالي، أي على مستوى البلديات، والكانتونات وكذلك على المستوى الوطني. وبفضل المبادرات الشعبية والاستفتاءات، فإن الفوز في الانتخابات البرلمانية في سويسرا لا يعد تفويضاً مطلقاً للسنوات الأربعة القادمة، كي يفعل هذا الحزب أو ذاك ما يريده. بل تلتزم الأحزاب في اليوم التالي للانتخابات بتقديم حلول لمشكلات بعينها، وذلك بأن تتوجه إلى الناخبين والناخبات بمقترحات بشأن قوانين أو مبادرات. وهذه المبادرات نفسها يتم طرحها للاستفتاء، حيث يمكن لفائز الأمس أن يُمنى في هذه المسألة أو تلك بهزيمة نكراء.

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"هناك خطر أن تتحول سويسرا إلى ديمقراطية فضية"

طوموكو موت، القسم الياباني

قبل مدة طويلة، ظهر في اليابان مصطلح "الديمقراطية الفضية". ونظرًا لشيخوخة السكّان، وعزوف الشباب عن المشاركة في الانتخابات، فإن الانتخابات أصبحت عبارة عن "سياسة كبار السنّ، من قٍبل كبار السنّ، ولأجلهم". الأمر الذي يسهّل على هؤلاء السياسيين والسياسيات والأحزاب الأكبر سنّا الفوز بالانتخابات وتعزيز سياساتهم لتنفيذها. لكن، ولأن تكاليف الضمان الاجتماعي تثقل كاهل مالية الدولة، يتم تأجيل الإجراءات الإصلاحية التي من شأنها تخفيض النفقات المقررة لكبار السن. في الوقت ذاته ترتفع الضرائب واشتراكات التأمين الصحي للشباب. لهذا السبب تنعدم الرؤية المستقبلية للشباب ـ وبالتالي يزداد تراجع معدلات المواليد. وهكذا نظلّ في دائرة مغلقة.

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أما في سويسرا، فإنني لا ألاحظ سوى القليل من المخاوف من أن تسير الديمقراطية في هذا الاتجاه. ففي المعركة الانتخابية لهذا العام، يطالب أعضاء وعضوات الحزب الاشتراكي الديمقراطي اليساري بالتوسع في بناء دور حضانة الأطفال العمومية، بينما يعارض حزب الشعب السويسري اليميني، وهو أكبر الأحزاب على الإطلاق، هذا التوجه بشدة. وفي استطلاع للرأي حول أهم الموضوعات بالنسبة للناخبين، تحتل "اشتراكات التأمين الصحي"، و"الهجرة"، و"إصلاح معاشات التقاعد" المراتبَ الأولى. بينما لا تعتبر "سياسة الأسرة" أحد الخيارات المطروحة حتى.

فما هو السبب وراء هذا الاهتمام الضئيل بالسياسة الأسرية؟ ألا تعد معدلات المواليد المنخفضة مسألة هامة في سويسرا وهي التي تجتذب في ذات الوقت المهاجرين والمهاجرات بحثاً عن رواتب أعلى، ومستوى معيشي أفضل، ومناخ سياسي واقتصادي أكثر استقراراً؟ أليس من الجدير في سويسرا، حيث يتم اتخاذ القرارات في موضوعات سياسية بعينها من خلال الاقتراعات الشعبية، اختيار نواب في البرلمان، من السياسيين والسياسيات المعنيين باحتياجات الشباب؟ هذه الأسئلة ما تزال تبحث عن أجوبة بالفعل.

مع ذلك، لديّ شعور بأن هناك خطرًا في تحوّل سويسرا إلى ديمقراطية فضية بدورها . صحيح أن نسبة كبار السن في المجتمع السويسري والتي بلغت 19،2% من مجموع السكان في عام 2022، ما تزال أقل من مثيلتها في اليابان (والتي تبلغ 29،1%)، إلا أن 26% من الأشخاص المقيمين في سويسرا الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاماً، هم من الأجانب الذين ليس لديهم حق انتخابي. إذن فشيخوخة الناخبين الحقيقية أعلى بوضوح من هذه الأرقام. حيث تبلغ فعلياً 23،1%، وهي بذلك تكاد تتساوى مع مثيلتها في اليابان لعام 2010.

فهل يمكن للديمقراطية السويسرية أن تحول دون السقوط في هوة الديمقراطية الفضية؟ وإذا كانت الإجابة بنعم، فهل يمكنها أن تصبح نموذجاً جيداً آخر للدول المتقدمة التي تعاني مجتمعاتها من الشيخوخة؟

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"يحظى الحزب الشيوعي في الدستور الصيني بمكانة أعلى من الربّ في الدستور السويسري"

القسم الصيني

تلعب الأحزاب السياسية في سويسرا بصفة عامة دوراً آخر غير ذلك المتعارف عليه في الصين.

ففي تمهيد الدستور الصيني، يحتلّ الحزب الشيوعي بجمهورية الصين الشعبية مكاناً بارزاً في نفس الموضع الذي يتخذه "الربّ العظيم" في تمهيد الدستور السويسري. وبينما تعدّد المادة الأولى في الدستور السويسري الستةَ وعشرين كانتوناً، التي تشكل معاً "الكونفدرالية السويسرية"، تذكّر المادة الأولى من الدستور الصيني بوضوح أن الشيوعية هي النظام الأساسي لجمهورية الصين الشعبية وأن قيادة الحزب الشيوعي هي التي تحدد ملامح الشيوعية بسماتها الصينية.

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حرية التعبير تُواجه اختبارا عسيرا على مستوى العالم

أحد ركائز الديمقراطية يتزعزع، فمن يحمي حرية التعبير؟ هنا نظرة عامة حول الموضوع.

أما منصب أمين عام الحزب الشيوعي، فيعد مركز السلطة المطلقة في الصين، بينما تتوقف سلطة الأمناء، والرؤساء من كلا الجنسين في الأحزاب السويسرية على قدرتهم على الإقناع في الانتخابات. كما أن المكانة القانونية للأحزاب السياسية في سويسرا تعتبر ضعيفة. حتى أنه لم تضف مادة خاصة بها (الأحزاب) في الدستور سوى عام 1999، حيث أضيفت مادة قصيرة (المادة 137) مفادها أن: "الأحزاب السياسية تساهم في تكوين رأي الشعب وإرادته." على أية حال، فإنه لا حديث في سويسرا أبداً عن علاقة الدولة بالحزب بصيغة المفرد، بل دائماً بصيغة الجمع، ذلك لأنه هناك عدد كبير من الأحزاب الفعالة. حيث يجري تمثيل أحد عشر حزباً في البرلمان، أربعة منها تُمثَل كذلك في الحكومة الفدرالية.

فضلاً عن ذلك، فإن المشهد الحزبي في سويسرا يتغير باستمرار. فالأحزاب تجيء وتذهب، ويندمج بعضها مع بعض، أو تتغير أسماؤها. كما توجد بالطبع بعض الأحزاب التي ظلت كما هي. لكن على جميع الأحزاب دائماً أن تثبت وجودها في سوق المفاهيم السياسية، وأن تحارب لأجل الحصول على حصتها من أصوات الناخبين. كما أن عليها إقناع ناخبيها وناخباتها عن طريق اقتراح حلول لمشاغل الشعب ومتطلباته. وبالتالي يحظى الناخبون والناخبات بإمكانية تقييم ما إذا تمكّن هذا الحزب أو ذاك من نيل رضاهم عبر إنجازاته. حكم قد يكون قاسيًا أحيانًا.





"الاستقطاب المتنامي يثير القلق"

جيسيكا دافيس بلوس، القسم الإنجليزي

هناك الكثير من المشتركات بين كل من الولايات المتحدة الأمريكية وسويسرا. فكلا البلدين يفخران بأنظمتهما الديمقراطية، وبحق الانتخاب المترسخ فيها. لكن هناك أمر آخر مشترك بينهما ـ وهو الاستقطاب المتنامي.

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فالولايات المتحدة تبدو وكأنها "لا تفوِّت ملتقىً، مهما صَغُر حجمه، كي تشهد استقطاباً"، مثلما كتبت مجلة نيويوركرابط خارجي ر قبل عدة سنوات. وفي العقد الأخير شكلت عقلية "نحن، ضدّ هؤلاء" غيوماً خيّمت على الولايات المتحدة، إذ تغلغلت في جميع مجالات الحياة تقريباً ـ ابتداءً بأروقة مقر المجمع التشريعي (الكابيتول) وانتهاءً بـمائدة الطعام العائلية. ولزمن طويل بدت مثل هذه النماذج المتطرفة بعيدة كل البعد عن سويسرا، وذلك بسبب نظامها، الذي يقوم على أكثر من حزبين وكذلك على التوافق بين الأحزاب: فسويسرا لديها ستة أحزاب رئيسية، وما يربو عن عشر أحزاب أخرى صغيرة، تتنافس جميعها حول مقاعد البرلمان.

إلا أنه توجد بعض النذر التي تشير إلى تنامي انجذاب الناس في سويسرا نحو أحد الأقطاب المختلفة. فقد أظهر استطلاع للرأيرابط خارجي مؤخّرا وجود بعض المخاوف من أن يكون الشعب في سويسرا آخذاً في الانقسام إلى جماعات أصغر فأصغر، والتي تواجه بعضها البعض في تعنت متزايد. أو كما حكت لي إحدى الصديقات السويسريات: "اليوم أصبح كل شيء إما أسودًا أو أبيضًا."

ويرى البعض أن جائحة فيروس كورونا كانت منعطفاًرابط خارجي بالنسبة لسويسرا. فقد أدّت إلى خلق خط فاصل بين جماعتين مختلفتين.

إذن، لا يتعلق الأمر فقط بقوانين بعينها ولا بمواقف إزاء بعض المسائل ـ فوجود اختلاف في وجهات النظر يعد أمراً طبيعياً في أي مجتمع ديمقراطي. لكن الاستقطاب في كلا البلدين وجداني حالياً، وهو مرتبط بحالة من عدم التسامح المتزايد إزاء أصحاب الرأي المخالف. وبينما تختلف الموضوعات التي تنقسم حولها الآراء، حيث نجد أن هناك تحاملًا على مسألة الإجهاض في الولايات المتحدة الأمريكية أكثر مما هو عليه في سويسرا، فإنني قد عايشت في كلا البلدين، كيف يسارع الناس بالحكم على شخصية الآخرين، لمجرد تأييدهم لهذا الموضوع أو رفضهم لذلك.

صحيحأن الوضع في سويسرا لم يصل إلى ذلك الحد المتطرف الذي نراه في الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن الاستقطاب المتنامي داخلها يظل مثيراً للقلق، خاصةً في بلد متعدد الأحزاب، ويحظى بـ ثقة عالية في المؤسسات الحكوميةرابط خارجي .

فالاستقطاب أمر سلبي للدول والديمقراطيات. حيث يؤدي إلى إحجام الناس عن الحديث مع بعضها البعض، فيظلون في غرفة تتردد فيها نفس الأصداء، ممّا يخنق الحوار ولا يسمح بخروج أفكار جديدة للعلن.

من ناحية أخرى، فإن الاستقطاب قد يصيب الناس بخيبة أمل سياسية تامة. فإذا ما رأى الناخبون والناخبات أن السياسيين والسياسيات أكثر انشغالاً بتعميق الخلافات، بدلاً من إيجاد حلول، فلإنهم سوف يبحثون على الأغلب عن الأجوبة في مكان آخر. بمعنى أنهم سوف يتقوقعون أكثر داخل 'معسكرهم'، وسوف يستمر الأمر على هذا المنوال.

وفي نهاية المطاف، وفيما يخص الانتخابات الفدرالية المزمع اجراؤها، فإن مسألة كيفية تعامل سويسرا مع الاستقطاب السياسي سوف تكون بمثابة رسالة ترسلها الكونفدرالية إلى الولايات المتحدة وللديمقراطيات الأخرى في جميع أنحاء العالم.

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ترجمة: هالة فرّاج

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