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وظائف شاغرة ومدعوون لإجراء الاختبار التنافسي

10/5/2023 1:09:33 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - دعا ديوان الخدمة المدنية بالتنسيق مع عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية الأشخاص التالية اسمائهم لإجراء الاختبار التنافسي .
كما أعلن عن وظائف شاغرة بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات الحكومية .
































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