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مصر.. سيول شديدة تضرب مرسى مطروح - فيديو

10/5/2023 1:09:33 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - شهد عدد من المناطق بمحافظة مرسى مطروح في مصر هطول أمطار غزيرة وصلت إلى حد السيول، مما تسبب في حالة من القلق لأهالي المنطقة.


وحسبما أفاد موقع "القاهرة 24"، فإن المناطق التي شهدت سيول هي وادي الرمل والكيلو 4 ومنطقة القصر، حيث وصلت السيول إلى البيوت من الداخل.


وطالب الأهالي بسرعة تحرك الجهات المسؤولة إلى المناطق التي شهدت وصول السيول إليها.


هذا وتعرضت محافظة مرسى مطروح لأمطار غزيرة وسيول بعدد من المناطق، وخاصة منطقة القصر والخروبة ووادي الترويع ووادي شقوق أيضا.


من جهتها، بادرت السلطات بإخلاء السكان في كل من القصر ووادي الرمل.

روسيا اليوم


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