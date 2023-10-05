مناشدة عاجلة للتبرع بالدم
التاريخ
10/5/2023 1:09:33 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ناشد المواطن هشام الحاج، أهل الخير، بضرورة التبرع بالدم من أي فصيلة دم باسم والدته وداد يوسف عمر التي ترقد على سرير الشفاء في مستشفى البشير.
وقال الحاج إن التبرع بالدم يكون في بنك الدم التابع لمستشفيات البشير.
للتواصل مع ذوي المريض: 0797858981
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