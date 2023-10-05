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بعد تراجعات حادة.. النفط يلتقط أنفاسه بعد قرار أوبك+

10/5/2023 1:09:03 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة الخميس، لتعوض جزءا من الخسائر الكبيرة التي تكبدتها في الجلسة السابقة، بعد أن أبقت لجنة المراقبة الوزارية المشتركة في أوبك+ على تخفيضات إنتاج النفط بما يعني استمرار نقص الإمدادات وسط مخاوف من تراجع وشيك في نمو الاقتصاد العالمي.
صعدت العقود الآجلة لخام برنت 61 سنتا إلى 86.42 دولار، فيما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 50 سنتا إلى 84.75 دولار بحلول الساعة 04:22 بتوقيت غرينتش.


وهوت أسعار النفط بأكثر من خمسة دولارات عند التسوية أمس الأربعاء وسط تركيز على توقعات أكثر قتامة للاقتصاد الكلي وتراجع الطلب على الوقود، في أعقاب اجتماع لجنة تحالف أوبك+ الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء آخرين بقيادة روسيا.

سكاي نيوز


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