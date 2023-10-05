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سعر الجنيه المصري مقابل الدولار اليوم الخميس 5 أكتوبر

10/5/2023 1:00:08 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

شهد سعر الدولار الأمريكي استقراراً أمام الجنيه المصري صباح اليوم الخميس 5 أكتوبر، بعد اجتماع البنك المركزي.

وسجل الدولار الأمريكي داخل البنك المركزي المصري 30.83 جنيه للشراء، و30.93 للبيع الإثنين 2 أكتوبر، فيما سجل اليورو في مصر داخل البنك المركزي 33.9619 جنيه للشراء، 34.0819 للبيع.

وسجل الدولار في بنكي الأهلي ومصر، نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع، وسجل اليورو داخل بنكي الأهلي ومصر 32.9456 الشراء وعند البيع سجل 33.4352.

وصل سعر الدولار صباح اليوم في البنك التجاري الدولي Cib إلى 30.85 جنيه للشراء، وعند البيع وصل إلى 30.95.

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