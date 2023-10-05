زلزال بقوة 6.6 درجة قبالة السواحل الشرقية لليابان والسلطات تصدر تحذيراً من تسونامي

(MENAFN
- Al-Bayan)
ضرب زلزال بقوة 6.6 درجة
مقياس ريختر، سلسلة جزر إيزو قبالة السواحل الشرقية لليابان ، وأصدر السلطات المعنية في البلاد تحذيراً من حدوث موجات تسونامي .
وأصدرت وكالة الأرصاد الجوية تحذيرا من حدوث تسونامي في وقت متأخر من صباح اليوم " الخميس" في أعقاب زلزال بقوة 6.6 درجة ضرب غرب المحيط الهادئ، وتوقعت الوكالة أمواج يصل ارتفاعها إلى متر واحد في الجزر الواقعة في سلسلة إيزو.
ووفقا لصحيفة " جابان تايمز" من المتوقع أن تصل أمواج يصل ارتفاعها إلى 0.2 متر إلى منطقة تمتد من محافظة تشيبا في الشرق إلى محافظة كاجوشيما في الغرب.
ووقع الزلزال في الساعة 11 صباحا بالقرب من جزر إيزو على عمق 10 كيلومترات.
وكان مركز الزلزال في المحيط الهادي على بعد نحو 550 كيلومترا إلى الجنوب من طوكيو.
ونصحت الوكالة الناس على طول المناطق الساحلية بالتراجع إلى الأراضي المرتفعة كإجراء احترازي.
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