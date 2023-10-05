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زلزال بقوة 6.6 درجة قبالة السواحل الشرقية لليابان والسلطات تصدر تحذيراً من تسونامي

10/5/2023 12:24:28 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

ضرب زلزال بقوة 6.6 درجة
مقياس ريختر، سلسلة جزر إيزو قبالة السواحل الشرقية لليابان ، وأصدر السلطات المعنية في البلاد تحذيراً من حدوث موجات تسونامي .

وأصدرت وكالة الأرصاد الجوية تحذيرا من حدوث تسونامي في وقت متأخر من صباح اليوم " الخميس" في أعقاب زلزال بقوة 6.6 درجة ضرب غرب المحيط الهادئ، وتوقعت الوكالة أمواج يصل ارتفاعها إلى متر واحد في الجزر الواقعة في سلسلة إيزو.

ووفقا لصحيفة " جابان تايمز" من المتوقع أن تصل أمواج يصل ارتفاعها إلى 0.2 متر إلى منطقة تمتد من محافظة تشيبا في الشرق إلى محافظة كاجوشيما في الغرب.

ووقع الزلزال في الساعة 11 صباحا بالقرب من جزر إيزو على عمق 10 كيلومترات.

وكان مركز الزلزال في المحيط الهادي على بعد نحو 550 كيلومترا إلى الجنوب من طوكيو.

ونصحت الوكالة الناس على طول المناطق الساحلية بالتراجع إلى الأراضي المرتفعة كإجراء احترازي.


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