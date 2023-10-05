محكمة مراجعي الحسابات الأوروبية: الأخطاء في توزيع أموال الاتحاد الأوروبي ارتفعت إلى 4.2 بالمئة في 2022

ذكرت أعلى هيئة لمراقبة الميزانية في الاتحاد الأوروبي في تقرير نشر اليوم الخميس أنه كانت هناك أخطاء أكثر بكثير في توزيع الأموال من ميزانية الاتحاد الأوروبي العام الماضي مقارنة بالعام السابق.

ومع إنفاق 196 مليار يورو (205 مليارات دولار) ، ارتفع معدل الخطأ بشكل كبير إلى 4.2 % في عام 2022 ، حسبما ذكرت محكمة مراجعي الحسابات الأوروبية.

وفي عام 2021، كان المعدل 3%. وفي ذلك الوقت أيضا، كان قد ارتفع بالفعل عن العام السابق، عندما تم تسجيله رسميا عند 2.7 %.

ومع ذلك، فإن معدل الخطأ المقدر "ليس مقياسا للاحتيال أو عدم الكفاءة أو الهدر" ، حسبما ذكرت المحكمة. وكان تقديرا للمبالغ التي لم تستخدم وفقا لقواعد الاتحاد الأوروبي والقواعد الوطنية.

وإلى جانب المدفوعات من صندوق المساعدات لمواجهة فيروس كورونا، بلغت النفقات 3ر243 مليار يورو، وفقا للمحكمة.

وقال رئيس المحكمة توني ميرفي: "لقد أثبت الاتحاد الأوروبي أنه قادر على الاستجابة لسلسلة من الأزمات غير المسبوقة بتدابير استثنائية في وقت قصير جدا".

غير أن المبالغ الكبيرة المتاحة في مثل هذه البيئة من شأنها أن تعرض الميزانية لخطر أكبر.

وذكر ميرفي: "لقد أظهرت مراجعتنا أن إدارة المخاطر تحتاج إلى تحسين بينما نواصل الكشف عن الأخطاء في عملنا التي تؤدي إلى زيادة كبيرة في الإنفاق المليء بالأخطاء".

وقالت المحكمة إن 66% من النفقات التي تم تدقيقها تنطوي على مخاطر عالية. وكثيرا ما كانت القواعد ومعايير الأهلية لهذه النفقات معقدة، مما يزيد من احتمال حدوث أخطاء. وأبلغ مدققو الحسابات عن 14 حالة احتيال محتملة إلى وكالة مكافحة الاحتيال في الاتحاد الأوروبي "أولاف".

وقالت المحكمة إن الديون قفزت إلى 344.3 مليار يورو العام الماضي ، ارتفاعا من 236.7

مليار يورو في عام 2021 ، ويرجع ذلك أساسا إلى الاقتراض لصندوق إعادة الإعمار الخاص بفيروس كورونا في الاتحاد الأوروبي الذي تبلغ قيمته عدة مليارات. وكان الاقتراض لصندوق إعادة الإعمار مرتبطا فقط بمخاطر أسعار الفائدة لميزانية الاتحاد الأوروبي.

بالإضافة إلى ذلك ، فإن معدلات التضخم المرتفعة لها تأثير كبير على الميزانية ، وفقا لمراجعي الحسابات. واستنادا إلى توقعات التضخم الصادرة عن المفوضية الأوروبية ، يقدرون أن الميزانية قد تفقد ما يقرب من 10% من قوتها الشرائية بحلول نهاية العام.



